Julkaistu 26.05.2026 08:13

Monia mietityttää juhlajärjestelyissä erityisesti tarjoilujen määrä. Kuinka paljon kahvia ja kakkua vieraille tulee oikeastaan varata? Marttaliiton kehittämispäälikkö Taru Karonen kertoi Viiden jälkeen -lähetyksessä, ettei itse juurikaan stressaa ruokien riittävyydestä.

Jos noutopöytä näyttää tyhjenevän, voi kaapista kaivaa esimerkiksi pikkuleipiä tai vaikka suolakeksejä ja juustoja tarjolle. Hätävaraksi kaappeihin kannattaa varata siis hyvin säilyvää tarjottavaa, jota ei ole pakko syödä juhlapäivänä.