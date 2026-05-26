Kuinka paljon tarjoiltavaa juhliin? Ota huomioon myös hävikki
Monia mietityttää juhlajärjestelyissä erityisesti tarjoilujen määrä. Kuinka paljon kahvia ja kakkua vieraille tulee oikeastaan varata? Marttaliiton kehittämispäälikkö Taru Karonen kertoi Viiden jälkeen -lähetyksessä, ettei itse juurikaan stressaa ruokien riittävyydestä.
– Stressaan enemmän siitä, ettei tulisi kauheasti hävikkiä. Ammattilaisena osaan suunnilleen mitoittaa määrät. Tiedän myös ne pienet kikat, että mitä kannattaa pitää varuiksi kaapissa.
Muista! Monet juhlatarjoiltavat voi myös leipoa etukäteen pakastimeen odottamaan h-hetkeä.
Jos noutopöytä näyttää tyhjenevän, voi kaapista kaivaa esimerkiksi pikkuleipiä tai vaikka suolakeksejä ja juustoja tarjolle. Hätävaraksi kaappeihin kannattaa varata siis hyvin säilyvää tarjottavaa, jota ei ole pakko syödä juhlapäivänä.
Esimerkiksi 30 hengen juhliin Karonen varaisi pari kolme suolaista ja saman verran makeaa tarjottavaa. Jos suolaisten tarjoiltavien joukossa on esimerkiksi pastasalaattia, sitä voisi mitoittaa noin 150–200 grammaa vierasta kohden.
– Eli 30 vieraalla se tarkoittaa 4,5 kiloa pastasalaattia. Voisi ajatella, että iso kauhallinen per nenä.
Paljonko kahvia vieraille? Pidä mielessä yksi tärkeä vinkki!
Kahvia Karonen varaisi 2–3 kupillista henkeä kohden, ja tällöin puhutaan nimenomaan pienistä kahvikupillisista, eikä jättimäisistä aamukahvimukeista.
– Kilo kahvipuruja riittää noin 50 hengelle. Teenjuojille kannattaa myös varata pari kuppia teetä.
Karonen muistuttaa, että kahvia kannattaa ehdottomasti keittää valmiiksi isoon pumpputermokseen, jos sellainen on saatavilla.
– Yllättävän kauan nimittäin kestää, kun odotat sen uuden kahvipannullisen tippumista.
Vettä
Kahvijauhetta
Valmista kahvia
1 l
8 mittaa kahvia
=1,5 dl (65 g)
noin 8 kahvikupillista
Muista myös kahvimaito ja muut lisukkeet
Muista varata kahvipöytään juomien lisäksi myös riittävästi maitoa, kermaa, sokeria, hunajaa ja makeutusainetta. Maitotuotteiden ohella on hyvä olla tarjolla kasvipohjaista juomaa, kuten kahviin sopivaa kaurajuomaa,
Esimerkiksi 10 hengen kahvittelussa juhlapöytä kannattaa varustella seuraavasti: