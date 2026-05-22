Jääkiekon MM-kisojen tasoerot ovat taas puhuttaneet – ja syystä. Tätä ei olisi tarvinnut enää korostaa epäreilulla otteluohjelmalla, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Kisaisäntä Sveitsi: 7 alkulohko-ottelua 12 päivään. Lisäksi tärkeät USA- ja Suomi-pelit on aseteltu turnauksen ensimmäiseksi ja viimeiseksi. Leijonat Sveitsi kohtaa levättyään kahden välipäivän verran.

Kiekkolilliputit Iso-Britannia, Italia ja Slovenia: 7 alkulohko-ottelua 10 päivään. Kaikilla niistä on ohjelmassa myös neljän ottelun koeponnistus viiteen vuorokauteen.

Tasapuolista? Ei.

Ilmiö ei ole uusi. Suomikin on raapinut kotikisoissaan kaikki edut irti otteluohjelmasta.

Eikä Leijonilla ole valittamista Sveitsissäkään. Se on kohdannut tai kohtaa peräkkäisien päivien otteluissa heikompia maita, ja pääsee päävastustajien kimppuun välipäivän vauhdittamana.

Sveitsin ja Suomen tavoin Kanada, Tshekki, Ruotsi, Yhdysvallat ja Tanska pelaavat alkulohkovaiheensa 12 päivän aikana. Siinä on listattuna MM-turnauksen ennakkorankingin kuuden kärki ja 8. sijalla oleva maa.

Italia, Iso-Britannia ja Slovenia löytyvät rankingin pohjanelikosta.

Härskiä? Kyllä.

Alla oleva video: Haastajat-vodcast otti tiukasti kantaa Leijonien MM-alkulohkon tasoon tuoreimmassa jaksossaan.