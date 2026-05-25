Hallitseva Euroopan mestari Espanja on julkistanut joukkueensa kesäkuussa käynnistyviin jalkapallon MM-kisoihin.
Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1950 MM-kisojen Espanjan kisajoukkueeseen ei valittu ainuttakaan pelaajaa pääkaupungin suurseurasta Real Madridista. Esimerkiksi puolustajat Dean Huijsen ja Dani Carvajal eivät näin olleen mahtuneet ryhmään.
Sen sijaan FC Barcelonasta mukaan valittiin kahdeksan miestä: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal ja Ferran Torres.
Päävalmentaja Luis de la Fuente kertoi julkistuksen yhteydessä lisää myös takareisivammasta kärsivien Yamalin ja Nico Williamsin tilanteista.
– Olemme erittäin luottavaisia. Jos mitään takapakkeja ei tule, kaikki ovat meidän käytössämme heti ensimmäisestä ottelusta lähtien, de la Fuente ilmoitti.
– Olemme heihin yhteydessä, kun näemme asian sopivaksi. Haluan varmistua, että kaikki ovat täydessä kunnossa ja voimme nauttia heidän pelaamisestaan turnauksessa.