Iranin jalkapalloliitto kertoo saaneensa luvan siirtää tulevan kesän jalkapallon MM-kisojen harjoitusleirinsä Yhdysvalloista Meksikoon viisumiongelmien takia. Lupa heltisi kansainväliseltä jalkapalloliitolta Fifalta.

Iranin jalkapalloliitto kertoi nyt, että ainakin MM-leiri siirtyy Yhdysvaltojen Tucsonista Meksikon Tijuanaan. Se on lähellä kaupunkeja, jossa Iran tulee pelaamaan. Sillä on Los Angelesissa ottelut Uutta-Seelantia ja Belgiaa vastaan sekä lohkon päätöspeli Egyptiä vastaan Seattlessa.

– Onneksi Fifa hyväksyi pyyntömme vaihtaa maata Yhdysvalloista Meksikoon sen jälkeen, kun olimme tavanneet liiton virkamiehia viisumiongelmien takia, Iranin jalkapalloliiton puheenjohtaja Mehdi Taj sanoi iranilaisen Fars-uutistoimiston jakamassa videossa.

MM-turnaus järjestetään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Iranin osallistumisessa on ollut epävarmuuksia siitä lähtien, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin helmikuun lopussa.