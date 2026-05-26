Risteilyjen ystävä haaveilee pääsevänsä seuraavaksi maailman isoimmalle risteilyalukselle.

Suuri risteilyfani Jaakko Malila keräsi taannoin joukkorahoituksella rahat Karibian-risteilyyn Oasis of the Sea -aluksella. Hän haki luvan pienkeräykseen, ja pian kasassa oli yllättävän paljon rahaa.

Malila sanoo koko jutun lähteneen liikkeelle somepostauksesta.

– Joukkorahoitushomma lähti täysin läpästä. Pistin viime vuoden juhannuksen jälkeen someeni, että olisi kiva mennä tuollaiselle laivalle. Kaveri sanoi, että kerää kolehti. Meni pari päivää, ja minulla oli tonni, Malila kerto Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Lopulta rahaa kertyi noin 3 500 euroa.

– Se oli elämää mullistava kokemus, kun ensimmäisen kerran näin sen Oasis of the Seasin. Nauroin ja vähän itkinkin, mutta sen takia vaan, kun se oli niin iso. Se on 160 metriä pidempi kuin esimerkiksi Silja Serenade.

Myös kritiikkiä kuulunut

Malila kertoo saaneensa myös kritiikkiä siitä, että keräsi rahaa puhtaasti omaan nautintoonsa.

– Ymmärrän kritiikin, koska on aika kovat ajat. Joku voi ihmetellä, että tulee jäbä, joka vain haluaa lähteä laivalle. Itse ajattelen, että tämä on viihdettä. Ei kaiken tarvitse olla tässä maailmassa niin vakavaa. Ihmiset myös nauttivat tästä ja pääsevät näkemään sisältöä laivasta. Kovin moni ei ole päässyt käymään siellä.

Malila kertoo uuden joukkokeräyksen olevan pystyssä. Seuraavaksi olisi tarkoitus mennä maailman isoimmalle risteilijälle Etelä-Floridaan.

Oasis of the Sea oli aikanaan maailman suurin risteilyalus. Se on rakennettu Turun telakalla ja luovutettiin tilaajalle vuonna 2009.

Risteilykesä käynnistyy myös Suomessa vilkkaana kesän kynnyksellä. Katso koko risteilyosio