MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen raportoi Tulosruudulle useista epäkohdista ja uhkakuvista, jotka varjostavat kuukauden kuluttua käynnistyviä jalkapallon MM-kisoja.
Karppinen antoi MTV Urheilun Peetu Pasaselle ja Mika Väyryselle tilannepäivityksen New Yorkista, kun MM-kisojen alkuun oli torstaina enää 35 päivää.
– Jalkapallofaneja suututtaa erityisesti näiden kisojen hintataso. Esimerkiksi USA:n avausotteluun ei saa lippua alle tuhannella dollarilla, Karppinen kertoo.
Myös hotelliketjut ovat kertoneet pettyneensä kisojen aikaiseen myyntiinsä kisakaupungeissa.
Fanit saavat suurkaupunkeihin ilmaisia suuria kisakatsomoita, mutta niissäkin piilee omat vaaransa.
– Myös Iranin ja Yhdysvaltain välinen sota yltää näihin arvokisoihin, Karppinen kertoo.
– Alun perin Iran uhkasi boikotoida koko kisoja, ja nyt Yhdysvaltain viranomaiset varoittavat sodan vuoksi kasvavasta terrorismin uhasta. Ääriryhmät ovat viranomaisten mukaan motivoituneet kostamaan Yhdysvalloille kisoissa, jotka ovat täynnä erilaisia massatapahtumia.
Videolla Pasanen ja Väyrynen käyvät läpi myös urheilulliset lähtökohdat 11. kesäkuuta käynnistyviin MM-kisoihin.