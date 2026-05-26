Leijonien keskushyökkääjän Aatu Rädyn erikoistaito on aloittaminen. Hän nostaa esiin Olli Jokisen erityisen vaikutuksen aloitusympyrässä tapahtuneeseen kehitykseen.
Rädyn aloitustyyli on ihastuttanut kiekkokansaa MM-turnauksessa. Omintakeinen ja voittava toiminta sai esimerkiksi MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven nimittämään Rädyn tekemisiä peräti taiteeksi.
Vancouver Canucksin NHL-mies ei vielä nuorena kärppäjuniorina ajatellut, että aloittaminen voisi olla erikoistaito, jonka ympärille aivan maailman huiput käytännössä rakentavat uransa.
– Meillä oli paljon kyllä aikaa treenata, mutta tunnin jäävuoro oli sitten joukkuejäätä koko ajan. Olisi pitänyt kuivalla osata treenata, eikä se tullut mieleen.
– Varmaan sitten U16–U17-maajoukkueissa silloinen valmentaja Anssi Laine sanoi, että mene tuon Mikael Ruohomaan kanssa treenaamaan aloituksia. Ei tullut kyllä mieleenkään mennä kysymään Liiga-koppiin, ajattelin että saa antaa Ruohomaan rauhassa harjoitella, Räty nauraa.