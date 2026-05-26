Leijonien Aatu Räty aloittaa niin matalalla, että välipäivän jälkeen sattuu | MTV Uutiset

Huomasitko? Leijonien NHL-miehen toiminta ihastuttaa – erikoisuudella kova hinta: "Tuntui pahalta" 1:18 "Ihan taidetta" – Karri Kivi innostui innostuu Aatu Rädyn aloitustaidosta Julkaistu 32 minuuttia sitten Jere Hultin, Zürich jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Leijonien keskushyökkääjän Aatu Rädyn erikoistaito on aloittaminen. Hän nostaa esiin Olli Jokisen erityisen vaikutuksen aloitusympyrässä tapahtuneeseen kehitykseen. Rädyn aloitustyyli on ihastuttanut kiekkokansaa MM-turnauksessa. Omintakeinen ja voittava toiminta sai esimerkiksi MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven nimittämään Rädyn tekemisiä peräti taiteeksi. Näet Rädyn aloitustaituruutta pääkuvan videolta. Vancouver Canucksin NHL-mies ei vielä nuorena kärppäjuniorina ajatellut, että aloittaminen voisi olla erikoistaito, jonka ympärille aivan maailman huiput käytännössä rakentavat uransa. – Meillä oli paljon kyllä aikaa treenata, mutta tunnin jäävuoro oli sitten joukkuejäätä koko ajan. Olisi pitänyt kuivalla osata treenata, eikä se tullut mieleen. – Varmaan sitten U16–U17-maajoukkueissa silloinen valmentaja Anssi Laine sanoi, että mene tuon Mikael Ruohomaan kanssa treenaamaan aloituksia. Ei tullut kyllä mieleenkään mennä kysymään Liiga-koppiin, ajattelin että saa antaa Ruohomaan rauhassa harjoitella, Räty nauraa. Jokinen koulutti

Räty debytoi SM-liigassa Oulun Kärpissä kaudella 2019–2020. Matka aloitusten taiteisiin oli vielä pahasti kesken. Isoin pomppu tuli vasta vuosia myöhemmin Jukureissa. Yksi keskeisistä opeista oli Olli Jokisen tarjoilema kikka: Räty aloittaa välillä vääräkätisesti eli rightin puolelta.

– "OJ" sanoi, että testaa ottaa tuolla tavalla rightina. Se oli sitten kyllä iso etu. Melkein kaikki aloitukset kun pystyy voittamaan 60 prosenttia molemmilta puolilta, se on aika hyvä, hän kertoo.

Mikkelissä "OJ" kouli Rätyä konkreettisesti omin kätösin. Juuri Jukurien kautta Räty ponnisti lopulta Pohjois-Amerikkaan.

– Jokinen joko tiputti kiekkoa tai monesti myös otti aloituksia meitä vastaan. Siinä tajusi kyllä... hän tuli ja otti viidellä eri tavalla aloitusvoiton. Reagoit siihen edelliseen tyyliin niin tuli jo uusi. Siitä tajusi, että joillain on kikkapankissa vähän enemmän kuin vain se perusaloitus.

– Kun nousi yli 50 prosentin, niin ei riitä, pitää olla 55. Sitten taas: ei riitä enää, pitää olla vielä kovempi, Räty kertaa Jukureissa vallinnutta vaatimustasoa.

Maailman huipulle

MM-kisoissa sentteri on voittanut tähän mennessä 68 prosenttiia taistoista aloituspisteellä. Ensimmäisen täysipainoisen NHL-kauden prosentti oli 60,5. Se on vajaan 800 aloituksen kokonaismäärällä hyvä lukema.

– Kyllä minä haluan ehdottomasti olla top 5–10 vähintään, Räty tiivistää tavoitteensa taalaliigassa.

– Aika vähän tulee hävittyä isosti niitä aloituksia. Ne on joko "hyviä voittoja" tai taistelutappioita. Sekin on tärkeää, vaikka ei prosentissa näy, ettei häviä 100–0.

MM-kisojen aikana etenkin Rädyn omalaatuinen, todella matala aloitusasento on kiinnittänyt huomion kaukalossa.

– Huomaa, että jos on ollut pari vapaapäivää, niin ei pääse siihen asentoon. Häviää tai voittaa sen aloituksen, niin pitää heti pelata siitä, niin siinä saa olla lähentäjät vireessä ja voimakkaat.

– Huomasi olympiatauon jälkeen kun oli harjoitellut, mutta ei ottanut yhtään aloitusta, niin vitsi se tuntui pahalta mennä siihen aloitusasentoon, hän naurahtaa.

Aloittamista harjoitellaan erityisesti joukkuejäiden jälkeen. Vancouverissakin hommaa hiotaan ajan kanssa jokaisten treenien päätteeksi.

– Se on tärkeää, että on koutsi, joka on hyvä tiputtamaan. Se ei oikeastaan kehitä yhtään, jos kiekon tiputus on huono tai erilainen kuin tuomarin, Räty päättää.

0:34 Toinen esimerkki: Aatu Rädyn erikoistaito ihastuttaa MTV Urheilun asiantuntijoita – "Ei edes lapaa käytä"