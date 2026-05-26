Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpilla on uusi ja aiempaa kunnianhimoisempi suunnitelma Lähi-itään.
Vaikka Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvottelut ovat yhä kesken, pyrkii Trump tekemään laajemman sopimuksen Lähi-itään.
Trump sanoo sosiaalisessa mediassa haluavansa Saudi-Arabian, Turkin, Pakistanin, Egyptin ja Jordanian allekirjoittavan Abraham-sopimuksen Israelin kanssa.
Abraham-sopimukset ovat rauhansopimuksia Israelin ja arabimaiden välillä. Sellaisen ovat allekirjoittaneet Bahrain, Arabiemiirikunnat, Marokko ja Sudan.
Ainakin Saudi-Arabia ja Qatar vastustavat Trumpin suunnittelemaa Israel-sopua, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal.
Sopimukset ovat olleet arabimaissa varsin epäsuosittuja, koska ne eivät ole ottaneet kantaa Palestiina-kysymykseen.
Omilta moitteita
Kattavan Lähi-itä-kokonaisuuden taustalla voi olla Trumpin tarve saada mahdollinen Iran-sopimus näyttämään paremmalta.
Trumpin republikaanipuolueesta on kuulunut kritiikkiä sen jälkeen, kun sopimusluonnoksen raportoitiin muistuttavan aiempaa Iranin kanssa solmittua ydinsopimusta.
Kyseisen sopimuksen neuvotteli presidentti Barack Obaman hallinto, eikä ole varsinkaan kärkkäimpien republikaanipoliitikoiden mieleen.