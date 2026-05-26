Kuluneina päivinä on ollut hienoa olla italiansuomalainen, kirjoittaa MTV Uutisten Rooman-avustaja Jenni Meronen.
Italiassa viime viikon tärkeimpiin uutisaiheisiin on kuulunut viiden italialaissukeltajan kuolema Malediiveilla, ja neljän heistä etsimis- ja nostamisoperaatio suomalaisten sukeltajien toimesta. Suomalaisille toivotaan Italian valtion virallista tunnustusta.
Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrik Grönqvist päättivät operaation onnistuneesti torstaina, ja lauantaina italialaisten ruumiit palasivat kotimaan kamaralle. Maanantaina luvassa olivat ensimmäiset ruumiinavaukset.
Vedenalaisesta luolasta, 60 metrin syvyydestä ruumiit nostaneiden sukeltajien kansallisuus ei ole jäänyt italialaisille epäselväksi, sillä se on toistettu jokaisessa aihetta käsitelleessä lehti- ja TV-jutussa. Heitä on kutsuttu mediassa ”supersukeltajiksi” joilla on käytössään ”supervälineet”. Heidän on kerrottu olevan kotimaassaan sankareita, jotka ovat sekä hakeneet kuolleiden sukeltajaystäviensä ruumiit norjalaisesta luolastosta että osallistuneet Thaimassa luolaan kadonneiden lasten pelastusoperaatioon.
Olen liikuttuneena lukenut aiheesta käytyjä keskusteluja. Italialaiset ovat paitsi spekuloineet väsymykseen asti turman mahdollisia syitä, myös vuodattaneet uutisten kommenttikenttiin kiitollisuuttaan.
Lähes jokaisen aiheesta kertovan uutisen alle on kertynyt satoja kommentteja, joissa ylistetään suomalaisten ammattitaitoa ja rohkeutta. On heidän ansiotaan, että surun murtamilla perheillä on mahdollisuus saattaa omaisensa haudan lepoon.