Kommentti: Supersuomalaisia ylistetään Italiassa – pystyisimmekö me samaan?

Vedenalaisesta luolasta, 60 metrin syvyydestä ruumiit nostaneiden sukeltajien kansallisuus ei ole jäänyt italialaisille epäselväksi, sillä se on toistettu jokaisessa aihetta käsitelleessä lehti- ja TV-jutussa. Heitä on kutsuttu mediassa ”supersukeltajiksi” joilla on käytössään ”supervälineet”. Heidän on kerrottu olevan kotimaassaan sankareita, jotka ovat sekä hakeneet kuolleiden sukeltajaystäviensä ruumiit norjalaisesta luolastosta että osallistuneet Thaimassa luolaan kadonneiden lasten pelastusoperaatioon.

Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrik Grönqvist päättivät operaation onnistuneesti torstaina, ja lauantaina italialaisten ruumiit palasivat kotimaan kamaralle. Maanantaina luvassa olivat ensimmäiset ruumiinavaukset.

Italiassa viime viikon tärkeimpiin uutisaiheisiin on kuulunut viiden italialaissukeltajan kuolema Malediiveilla, ja neljän heistä etsimis- ja nostamisoperaatio suomalaisten sukeltajien toimesta. Suomalaisille toivotaan Italian valtion virallista tunnustusta.

Monet ovat kiittäneet sukeltajien epäitsekkään urotyön palauttaneen uskon ihmisyyteen. Osa on ottanut asiakseen avata muille italialaisille suomalaisen sisun käsitettä, joku on muistuttanut Suomen olevan maailman onnellisin maa.

Suomalaiset, inhimillisesti rikas kansa

– Haluan Italian hallituksen puolesta ja omasta puolestani ilmaista vilpittömän ja syvimmän kiitollisuuteni Sami Paakkarisen, Jenni Westerlundin ja Patrik Gronqvistin osoittamasta rohkeudesta, ammattitaidosta ja inhimillisyydestä monimutkaisissa operaatioissa, joissa nostettiin viiden Italian kansalaisen ruumiit, jotka traagisesti katosivat Malediivien vesillä 14. toukokuuta, Tajani aloitti pitkän päivityksensä.