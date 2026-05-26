Carolina Hurricanes kukisti Montreal Canadiensin jatkoerässä maalein 3–2.
Sean Gostisbehere vei Carolinan johtoon hieman ennen avauserän puoliväliä.
Montreal rynnisti tasoihin reilun 15 minuutin pelin jälkeen, kun Michael Matheson laukoi kiekon verkkoon. Carolina kuittasi osuman 54 sekuntia myöhemmin Taylor Hallin johdolla.
Isännät nousivat jälleen tasoihin toisessa erässä. Cole Caufield ja Lane Hutson jauhoivat Carolina-puolustuksen palasiksi ja Hutson nautiskeli kiekon rysään.
Lisämaaleja ei enää varsinaisella peliajalla nähty, joten ratkaisua lähdettiin hakemaan jatkoerästä.
Ottelun sankariksi nousi Andrei Svetshnikov, joka laukoi voittomaalin ensimmäisessä jatkoerässä. Suomalaistähti Aho teki maalitilanteessa täydellisen maskin ja peitti Montreal-vahti Jakub Dobesin näkökentän täysin.
Osuma merkittiin hetkeksi Ahon nimiin, vaikka hidastuskuvien perusteella Aho ei näyttänyt osuvan kiekkoon. Lopulta osuman maalintekijäksi vaihdettiin Svetshnikov.
Voiton myötä Carolina meni ottelusarjassa 2–1-johtoon.