Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifan) puheenjohtaja Gianni Infantino sanoo ottelulippujen korkean markkinahinnan Yhdysvalloissa oikeuttavan ensi kuussa alkavien MM-kisojen lippuhinnat. Hän myös vetosi lippujen suureen kysyntään jälleenmyyntimarkkinoilla.

Fifa sai kesän MM-lopputurnaukseen kaikkiaan 500 miljoonaa lippupyyntöä, ja osa 19. heinäkuuta pelattavan finaalin lipuista on mediatietojen mukaan jälleenmyynnissä yli kahden miljoonan dollarin kappalehintaan.

– Jos jotkut ihmiset asettavat finaalin lippuja jälleenmyyntiin kahdella miljoonalla dollarilla, se ei ensinnäkään tarkoita, että lippu maksaisi kaksi miljoonaa dollaria, Infantino sanoi tiistaina Los Angelesissa järjestetyssä konferenssissa.

– Toiseksi, se ei tarkoita, että joku ostaisi nämä liput. Itse asiassa jos joku ostaa lipun kahdella miljoonalla dollarilla, vien hänelle henkilökohtaisesti hot dogin ja kolan varmistaakseni, että hänellä on upea kokemus.

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa järjestettävien MM-kisojen pääsylippujen hinnat ovat nousseet huomattavasti Qatarissa vuonna 2022 järjestettyihin kisoihin verrattuna. Heinäkuisen finaalin liput maksavat 2 030–6 370 dollaria, mikä on huomattavasti enemmän kuin Dohassa pelatun finaalin liput, joiden hinnat vaihtelevat 206–1 607 dollarin välillä.

Useat ryhmät, mukaan lukien kymmenet yhdysvaltalaiset lainsäätäjät, ovat vaatineet Fifaa alentamaan lippujen hintoja.

Korkeiden hintojen aiheuttaman reaktion vuoksi Fifa toi myyntiin pienen määrän 60 dollarin lippuja, joiden paikat on sijoitettu stadionien yläkulmiin. Näitä lippuja on kuitenkin vain rajoitettu määrä verrattuna muihin kategorioihin.

– Olemme maailman kehittyneimmässä viihdemarkkinassa, joten meidän on sovellettava markkinahintoja. Lisäksi lippujen jälleenmyynti on Yhdysvalloissa sallittua. Jos lippuja myytäisiin liian halvalla, ne myytäisiin uudelleen paljon korkeampaan hintaan, Infantino sanoi.

– 25 prosenttia lohkovaiheen lipuista on ostettavissa alle 300 dollarilla. Yhdysvalloissa edes tietyn tason yliopistopeliä ei voi mennä katsomaan alle 300 dollarilla. Ja nämä ovat jalkapallon MM-kisat.