Suomessa rakennettiin vuosikymmeniä "kohtuullisen palovaarallisia" taloja. Palokatkoissa on puutteita.
Helsingin Kalasataman raju kerrostalopalo levisi erittäin nopeasti. Huomenta Suomessa vieraillut asiantuntijayhtiö Safetumin toimitusjohtaja Teemu Kajava pitää suoranaisena ”luojan lykkynä”, ettei palosta koitunut ihmisvahinkoja.
– Käytännössähän neljännen kerroksen ja ylimmän kerroksen väliin jäi useita kerroksia, missä oli ihmisiä sisällä asunnoissa.
– Porraskäytävässä oli savua, ikkunasta näkyi liekkejä, asuntoon tulee savun hajua, Kajava kuvailee, miltä asukkaista tilanne on näyttänyt.
Kajavan mukaan talon asukkaat toimivat tilanteessa oikein.
– He jäivät nimenomaan asuntoon, soittivat hätäkeskukseen, kertoivat oman sijainnin ja odottivat rauhallisesti, että pelastushenkilöstö pääsi heidät pelastamaan.
Kalasataman talo paloi asuinkelvottomaan kuntoon. Edessä on pitkä remontti.Helsingin kaupungin pelastuslaitos / OP
Teemu Kajava Safetumista antaa yksinkertaiset ohjeet.
Teemu Kajavan mukaan Suomessa rakennettiin takavuosikymmeninä ”kohtuullisen palovaarallisia” taloja.