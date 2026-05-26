Koiran kesässä piilee monta vaaraa – muista eläinlääkärin neuvot: "Säästää aikaa, kun on hätä päällä"

11:00 Miten suojaat lemmikkisi kesän tullen? Aiheesta keskustelivat Huomenta Suomessa eläinlääkäri Leena Tuuri ja proviisori Mikaela Pammo.

Julkaistu 54 minuuttia sitten

Vuoden eläinlääkäri Leena Tuuri muistuttaa, että punkin pureman seurausten tarkkailu saattaa olla vielä hankalampaa koirilla kuin ihmisillä.

– Se on siitä viheliäinen, että epämääräiset oireet voivat tulla vasta viikkojen tai jopa kuukausien jälkeen, Tuuri kommentoi Huomenta Suomessa.

– Varmasti paras neuvo on, että jos omistajaa alkaa huolestuttaa eläimen vointi – se ei käyttäydy normaalisti ja vaikuttaa, että se ei ole hyvävointinen – ottaa yhteys eläinlääkäriin, jossa asia tutkitaan ja koira saa asianmukaisen hoidon.

Lemmikin voi suojata punkin puremalta apteekista ilman reseptiä tai eläinlääkäristä saatavalla punkkilääkkeellä. Lääkkeet eivät estä borrelioosia, mutta osa niistä karkottaa punkit ja osa tappaa ne, jos ne pääsevät puremaan.

Punkkilääkkeet tappavat myös muita hyönteisiä ja vesieliöitä, eli lääkityn lemmikin kakat on kerättävä luonnosta ja uimista saattaa joutua rajoittamaan.

Punkkeja voi siirtyä punkkikarkotteesta huolimatta koiran turkista ihmiseen, eli päivittäinen punkkisyyni on paikallaan.

Käärmeen purema on vaarallinen

Jos epäilee käärmeen purreen lemmikkiä, se on pidettävä mahdollisuuksien mukaan paikallaan. Sen jälkeen on otettava yhteys eläinlääkäriin.

– Toisin kuin punkin puremassa, oireet alkavat tosi piankin, että tulee paikallista turvotusta ja koira tai kissa saattaa mennä tosi väsyneeksi ja huonoon kuntoon, Tuuri kuvaa.

Olennaista on nopea hoitoon pääsy.

– Kyytablettia ei kategorisesti suositella, vaan tärkeää on, että menee lääkäriin, jossa annetaan suonensisäinen nesteytys, kipulääke ja mitä muita siinä nyt koetaankaan. Kyynpuremaan on olemassa myös vastamyrkky.

Koiran kesävaaroja ovat kuuma auto, punkit, ampiaiset ja kyyt. Autossa lämpötila voi nousta nopeasti jopa 80 asteeseen.

Sinilevä on koirallekin riski

Sinilevää sisältävän veden juominen tai sellaisessa uiminen voi aiheuttaa lemmikille akuutin maksavaurion tai hermosto-oireita. Kuolema voi tulla minuuteissa.

Sinilevässä uineen koiran turkki tulee huuhdella puhtaalla vedellä. Jos koira on juonut vettä, se tulee oksennuttaa mahdollisimman pian ja antaa lääkehiiltä myrkkyjen imeytymisen estämiseksi.

Mikäli koira alkaa oireilla, pitää soittaa eläinlääkäriin ja hakeutua hoitoon.

Sinilevämyrkytyksen oireita ovat muun muassa ripuli, oksentelu, kuolaaminen, lihastärinä ja halvausoireet.

Tarkasta mökkipaikkakunnan lääkäri

Kotoa kesän viettoon lähtiessä kannattaa selvittää lähimmän eläinlääkäriaseman yhteystiedot jo ennakkoon.

– Siinä säästää tosi paljon aikaa, kun on hätä päällä ja pitäisi saada nopeasti eläinhoitoa, Tuuri sanoo.

Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnilla on lakisääteinen velvoite järjestää eläinlääkäripäivystys ympäri vuorokauden ja jokaisena vuoden päivänä. Kunnan eläinlääkäriin pääsevät myös ulkopaikkakuntalaiset.

– Jokainen kunta kuuluu johonkin järjestämisalueeseen ja johonkin päivystysalueeseen. Lisäksi on yksityisiä eläinlääkäriasemia, jotka ovat auki päivisin ja jotkut jopa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, Tuuri selvittää.

Lääkäri voi antaa neuvoja myös puhelimessa.

– Kun pystyy kertomaan lemmikkinsä oireet, eläinlääkäriklinikalla osataan yhdessä pohtia sitä, olisiko nyt aika lähteä paikan päälle. Siinä vaiheessa, kun huolestuttaa, on hyvä ottaa yhteyttä.

Tärkeimmät ensiaputarvikkeet

Millaisia ensiaputuotteita lemmikin ostajalla sitten olisi hyvä olla mukana esimerkiksi mökille lähtiessä?

Yliopiston Apteekin johtavan proviisorin, apteekinhoitaja Mikaela Pammon mukaan ensiapulaukun ykkösvaruste ovat punkkipinsetit tai punkkilasso.

– Kesällä on hyvä varautua myös haavanhoitoon, eli desinfiointia ja sidetarpeita voidaan tarvita, Pammo listaa.

– Jotkut koirat oireilevat vatsaoireilla, eli voi olla hyvä ottaa mukaan myös ripulin tukihoitoon oleva valmiste, että se on heti saatavilla mökilläkin.

Lomamatkalle ulkomaille lähtiessä on selvitettävä kohdemaan vaatimukset.

– Monesti ainakin loislääkityksen ja tiettyjen rokotusten on oltava kunnossa, Tuuri kertoo.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

