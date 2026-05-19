MTV Urheilu jututti suomalaisia kisamatkailijoita ennen jääkiekon MM-kisojen Suomi–USA-ottelua. Kolmen alkusarjamatsin mittaisen reissun kokonaishinta pyörii haastateltavien mukaan kahden ja kolmen tuhannen euron välillä. Siisti ja elintasostaan tunnettu Sveitsi pääsi kuitenkin yllättämään suomalaisporukan, kun syrjäisemmällä kadulla sattui läheltä piti -tilanne.

Kouvolalaiset Tea, Mari ja Leena saapuivat Zürichiin torstaina. Trio on käynyt kisoissa vuosikausia. Tällä kertaa Sveitsin-matka on osittain myös pettymyksen poishuuhdontaa, kun kolmikko saapui kisapaikoille käytännössä suoraan KooKoon SM-hopeatunnelmista.

– Olimme keskiviikon ja torstain välisenä yönä ottamassa KooKoon poikia vastaan. Sitten lähdettiin tänne, Leena kertoo.

Naiset ovat kisoissa kolmen ensimmäisen alkusarjaottelun verran. Sveitsin hintataso on pitänyt ottaa huomioon.

– Kyllä se on huomattu. Kaikki maksaa paljon, mitä on ostettu. Pizzakin on 30 euroa. Tämä on kaikkein kallein paikka, jossa on oltu. Vertaa vaikka Slovakiaan. Oli ihan eri asia, siellä majoitus ja ruoka olivat todella halpoja, Tea toteaa.

– Vesikin on erittäin hintavaa. Litran pullo oli ravintolassa varmaan kympin. Kraanavesikin olisi kelvannut, mutta ei tajuttu pyytää, Mari komppaa.

Kolmikko arvioi pitkän viikonlopun kisamatkan hinnaksi muotoutuvan noin 2 500 euroa per henkilö. Tunnelma Zürichissä kerää kehuja. Etenkin kiekkoilun pikkumaan Unkarin fanit saavat heiltä kiitosta.

Tea, Mari ja Leena – Kouvolasta Zürichiin.