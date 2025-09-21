Tältä näyttää Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoilla ja punaisella matolla.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden jaksossa sunnuntaina 21.9. tähtioppilaat heittäytyvät elokuvaillan tunnelmaan.

MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita punaisella matolla ennen lähetyksen alkua.

Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuvat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja.

MTV Uutisten haastatteluun saapui muun muassa Herbalisti eli Juuso Henri Mikael Karikuusi, joka kertoi että hän asuu tällä hetkellä TTK-kilpailija Lakon kanssa yhdessä. Lakko eli Eric Savolainen on muuttanut TTK-taipaleensa ajaksi Herbalistin kämppikseksi logistisista syistä.

Kansanedustaja Ville Merinen (sd.) saapui yleisöön yhdessä vaimonsa Elli Merisen kanssa. Kaksikko kertoi, että lähetykseen saapuminen on heille joka syksyinen perinne. Meriset ovat muuttaneet Pirkkalasta Helsinkiin ja pariskunta kertoi, että arki on helpottunut, kun työmatkat eivät ole enää niin pitkät.

Kaudella tähtioppilaina nähdään Mira Luoti, Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Sara Siipola, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka sekä

Suorituksia tuomaroivat Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen ja ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.

Jakson päätteeksi vähiten ääniä saanut pari joutuu jättämään TTK-parketit taakseen.