Katso, miltä näytti Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoilla ja punaisella matolla.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden jaksossa sunnuntaina 19.10. sarja juhlii 18. kauttaan ja myös tähtiparit tekevät aikahypyn siihen hetkeen, kun he saavuttivat aikuisuuden rajapyykin.

MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita punaisella matolla ennen lähetyksen alkua.

Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuivat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja. Paikalla oli tuttuja tähtiä muun muassa Salatut elämät -sarjasta sekä Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta.

Tähtioppilaina nähdään Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri ja Pippa Laukka.

Ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.