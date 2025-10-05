Tältä näyttää Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoilla ja punaisella matolla.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden jaksossa sunnuntaina 5.10. tähtioppilaat heittäytyvät vakiotanssien tunnelmaan.

Jokainen tähtipari ottaa haltuunsa yhden vakiotansseista, joita ovat intensiivinen tango, liitelevä hidas valssi, elegantti wieninvalssi, sulava foxtrot sekä vikkelä quickstep.

MTV Uutiset on paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita punaisella matolla ennen lähetyksen alkua noin kello 17.30 alkaen.

Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuvat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja.

Tähtioppilaina nähdään Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka ja Tia-Maria “Tinze” Sokka.

Suorituksia tuomaroivat Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen ja ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.

Jakson päätteeksi vähiten ääniä saanut pari joutuu jättämään TTK-parketit taakseen.