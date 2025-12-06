Juontaja Johannes Mollberg kunnioitti kollegoitaan Vikiä ja Köpiä Linnan juhlissa.

Juontaja-käsikirjoittaja Johannes Mollberg ihastutti Linnan juhlissa Viki ja Köpi -kalvosinnapeillaan, jotka mukailevat Viki ja Köpi Show'sta tunnettujen Ville "Viki" Eerikkilän ja Juuso "Köpi" Kallion kasvoja. Napit on suunnitellut ja valmistanut Pinja Grön.

– He eivät valitettavasti saaneet tänä vuonna kutsua Linnaan, koska teemana on sivistys. Mutta he ovat näin hengessä mukana, Mollberg vitsaili MTV Uutisten erikoislähetyksessä.