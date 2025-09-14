Kurkista Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoille ja punaiselle matolle.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden jaksossa sunnuntaina 14.9. tähtioppilaat jakavat riemukkaita sekä herkistäviä tarinoita omasta elämästään.

Paikan päälle katsomoon odotetaan julkisuudesta tuttuja kutsuvieraita sekä tanssikilpailijoiden läheisiä. MTV Uutiset on paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita punaisella matolla.

Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuvat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja.

Kutsuvieraiden joukossa nähtiin muun muassa Ina Mikkola, joka kertoi tsemppaavansa tänä ilta muun muassa ystäväänsä Tinzeä, Johannes Holopaista sekä Sara Siipolaa.

Kaudella tähtioppilaina nähdään Mira Luoti, Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Sara Siipola, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen.

Suorituksia tuomaroivat Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen ja ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.

Jakson päätteeksi vähiten ääniä saanut pari joutuu jättämään TTK-parketit taakseen.