Pörssisähkö pysyy kalliina myös perjantaina.
Pörssisähkön koko huomisen päivän keskihinnaksi on tulossa 19,8 senttiä kilowattitunnilta. Kalleimmillaan hinta käy yli 28,5 sentissä ennen aamuyhdeksää.
Tammikuun pörssisähkön keskihinta on viime päivien kalliiden hintojen myötä noussut yli 12 senttiin.
Hintoja on nostanut varsin vähäinen tuulivoiman tuotanto, joka on ennusteen mukaan piristymässä vasta lauantain puolella.
|Viiden jälkeen -ohjelma esittelee tänään erilaisia sähkösopimuksia kello 17.15.