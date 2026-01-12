Suomessa on yli 139 000 eri nimistä katua tai tietä. Jokaisella niistä täytyy olla nimi. Viiden jälkeen -tiimi selvitti, mistä katujen nimet tulevat.

Tiesitkö, että Suomessa on yli 220 Rantatietä? Myös Kirkkotie, Koulutie ja Rinnetie ovat tässä nimistössä ikivihreitä.

Tärkeimpänä sääntöjä katuja ja teitä nimetessä on, ettei samassa kunnassa saa olla kahta samannimistä katua.

Tässä ovat Suomen suosituimmat tiennimet.Kuvat: MTV ja AOP

Nimet pitäisi luoda mahdollisimman pysyviksi, Kotuksen nimistönhuoltaja Ulla Onkamo opastaa Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Kunnat päättävät itse oman alueensa teiden ja katujen nimistä.

– Yleensä nämä henkilöt ovat teknisen toimialan puolella, jotka suunnittelevat tien ja kadun nimiä.

– Joissakin kunnissa, isommissa kaupungeissa varsinkin, voi olla toimikuntia, joissa on teknisen asiantuntemuksen lisäksi historian ja kulttuurin asiantuntemusta.

Oivana esimerkkinä historian vaikutuksesta mainittakoon Riihimäki, joka on ilmoittanut nimeävänsä kaksi katua lasimuotoilijoiden Helena Tynellin ja Nanny Stillin mukaan.

Kotimaisten kielten keskus on laatinut kunnille myös hyvän nimistön oppaan avuksi nimeämisasioissa.

– Se löytyy suomeksi ja ruotsiksi meidän verkkosivuiltamme.

Nimistönhuoltajalle esitettiin suorassa lähetyksessä kiintoisa kysymys: mikä on kadun ja tien ero? Tähän Ulla Onkamo vastaa alla olevalla videolla.

0:34 Mikä on tien ja kadun ero? Nimistönhuoltaja Ulla Onkamo vastaa.

Voiko elävä ihminen saada "oman" kadun?

Suositusten mukaan paikkoja, katuja tai teitä ei pitäisi nimetä elävän ihmisen mukaan. Kuitenkin esimerkiksi presidentti Tarja Halosen mukaan nimetty puisto löytyy jo Helsingin Kalliosta.

– Välillä on pakko ottaa huomioon poliittista tahtoa, mitä kunnista löytyy ja sen takia tämmöisiä poikkeuksia on.

– Mutta se on kyllä nimistönhuollon suositus, että ei annettaisi, kun menehtyneille henkilöille.

Nimistönhuoltaja muistuttaa, että elossa oleva ihminen voi vielä tehdä asioita, jotka eivät välttämättä ole arvostettavia.

Nimiä voi aina muuttaa, mutta sen ei tulisi olla lähtökohta, kun kaduille annetaan nimiä.

Tiesitkö, että Helsingissä on joukko niin kutsuttuja eläinkortteleita? Viiden jälkeen -tiimi jalkautui pääkaupungin kaduille kysymään, mistä vuosisatojen taakse juontavassa asiassa on kysymys. Vastaus selviää alla olevalta videolta!

2:39 Tiesitkö, että Helsingissä kortteleilla on eläinten nimiä? Tästä on kyse.