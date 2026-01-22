



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Empatiataulu ei ole epäonnistunut, puolustaa virkamies | MTV Uutiset





Tampereen sivistysjohtaja puolustaa kohuttua empatiataulua: "Ei tarkoitettu ihmisten luokitteluun" Empatiataulu poistettiin Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta julkisen keskustelun seurauksena. Julkaistu 55 minuuttia sitten Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi Empatiataulu aiotaan yhä ottaa käyttöön jatkovalmistelun jälkeen. Tampereen kaupungin sivistyspalvelujen johtaja Lauri Savisaari puolustaa keskustelua herättänyttä empatiataulua. Hän ei pidä empatiataulua epäonnistuneena, mutta sanoo ymmärtävänsä sen herättämän keskustelun. – Ymmärrän tietenkin, että tällaista yhdenvertaisuutta edistävää työkalua voidaan lukea monelle tavalla. Tarkoitus ei ole luokitella ihmisiä, ja jos se on siltä näyttänyt, meidän on tehtävä siitä parempi. Savisaari johtaa sivistyspalvelujen palvelualuetta, jossa empatiataulu laaditiin. Empatiataulu poistettiin kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta julkisen keskustelun seurauksena. Muun muassa perussuomalaisten valtuutettu, kansanedustaja Joakim Vigelius kritisoi taulua ja ihmetteli, missä taulua on tarkoitus konkreettisesti hyödyntää. Empatiataulussa kerrotaan, millaiset ihmiset todennäköisemmin tarvitsevat positiivista erityiskohtelua. Esimerkiksi "lihavat tai alipainoiset" tarvitsevat todennäköisemmin positiivista erityiskohtelua kuin "hoikat ja lihaksikkaat", taulussa kerrotaan.

Myös esimerkiksi pienpuoluetta äänestävän katsotaan tarvitsevan todennäköisemmin erityiskohtelua kuin eduskuntapuoluetta äänestävän.

Miksi empatiataulussa luokitellaan ihmisiä esimerkiksi kehonkuvan perusteella?

– Työkalua ei ole tarkoitettu ihmisten luokitteluun, vaan siihen, että meillä on kyky tunnistaa erilaisuutta ja sen eri ulottuvuuksia yhä moninaistuvassa väestössä.

– Siten pystymme varmistumaan, että palveluiden suunnittelussa on huomioitu erilaisuus riittävästi, emmekä sulje ketään ulkopuolelle, Savisaari sanoo.

Empatiataulussa on listattu myös hyvin henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten seksuaalisuus, mielen hyvinvointi ja äänestyskäyttäytyminen.

Kuva Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta, jota käsiteltiin kaupunginvaltuuston kokouksessa joulukuussa. Empatiataulu poistettiin sittemmin hyvinvointisuunnitelmasta.

Savisaaren mukaan kaupungin ei kuitenkaan ole tarpeen kerätä tietoa käyttäjien henkilökohtaisista ominaisuuksista tai esimerkiksi siitä, kuinka iso osa käyttäjistä on lihaksikkaita tai ylipainoisia.

Millaisissa tilanteissa empatiataulua voidaan konkreettisesti hyödyntää?

– Jos olemme vaikkapa kehittämässä uutta palvelua tai priorisoimassa palveluita talouden tasapainottamiseksi, meidän tulee varmistua, että palvelemme kaikkia tamperelaisia riippumatta heidän taustastaan.

– Varmaan arjessa tulee paljonkin sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi päätösten vaikutuksia arvioivat asiantuntijat osaavat huomioida erilaisuutta entistä paremmin, Savisaari kertoo.

Hyvinvointisuunnitelmasta vastaava Tampereen kaupungin hyvinvointijohtaja Tarja Puskala mainitsee kirjastopalveluiden kotiinkuljetuksen esimerkkinä positiivisesta erityiskohtelusta.

– Silloin on tunnistettu, että on olemassa ihmisryhmä, joka ei fyysisesti pääse kirjastoon, jolloin kirjoja voidaan viedä kotiin.

Mihin erityiskohtelun tarve perustuu?

Empatiataulua on valmisteltu yhdessä asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa, Savisaari kertoo. Se pohjautuu osin THL:n ja Sitran etuoikeuskehään, joka Sitran mukaan on Kanadan pakolaisneuvoston (Canadian Council for Refugees) kehittämä malli.

Savisaaren tiedossa ei ole, mihin tarkalleen perustuvat arviot siitä, millaiset ihmisryhmät tarvitsevat erityiskohtelua todennäköisimmin.

– Mutta jos otetaan vaikka etninen alkuperä tai asunnottomuus versus itsenäisesti asuva, niin osittain maalaisjärjelläkin voidaan päätellä, että tuen tarve vaihtelee.

Savisaaren käsityksen mukaan empatiataulu ei perustu kokonaan niin sanottuun maalaisjärkeen, vaan myös tieteelliseen tutkimukseen siitä, miten esimerkiksi ulkonäkö tai koulutustausta vaikuttavat yksilön kokemuksiin myös suomalaisessa yhteiskunnassa.

Empatiataulua ei ole hyllytetty kokonaan, vaan sitä jatkovalmistellaan parhaillaan. Tiedossa ei vielä ole, milloin empatiataulu voisi valmistua kaupungin työntekijöiden hyödynnettäväksi, Savisaari kertoo.

Empatiataulun tueksi valmistellaan myös työkirjaa, jossa opastetaan tarkemmin empatiataulun käyttöön, ja avataan siinä käytettyjä termejä tarkemmin, Puskala kertoo.

– Uskon, että pääsemme tästä hyvinkin eteenpäin, ja saamme lopputuloksen, joka toimii todella hyvin siinä tarkoituksessaan, mihin se on luotu. Taulu tarvitsee aina kontekstin ja ohjeistuksen, jotta sen tarkoitus ymmärretään oikein.

Maria Nykänen MTV Uutiset