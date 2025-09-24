Time Out -brittijulkaisu arvioi maailman kaupunginosia ja listasi Helsingin Vallilan sijalle yhdeksän.

Brittijulkaisu Time Out on listannut maailmaan 39 cooleinta kaupunginosaa. Suomi on päässyt ainoana Pohjoismaista listalle, sillä Vallilan kaupunginosa Helsingissä on sijalla yhdeksän.

Vallilaa on kuvailtu listauksessa aiemmin raitiovaununkuljettajien ja tehdastyölaisten asuinpaikaksi, mutta sittemmin se on hiljalleen muuttunut yhdeksi Helsingin mielenkiintoisimmista kaupunginosista.

Tekstissä ylistetään Vallilan vanhojen tehdasrakennusten ravintoloita, baareja ja klubeja, joilla on "karheaa charmia". Siinä myös verrataan Vallilaa lähellä sijaitsevaan Kallioon, mutta sen sanotaan olevan rauhallisempi ja omalla tavallaan Kalliota romanttisempi.

Vallilasta mainitaan myös Puu-Vallila, jossa "kulkeminen tuntuu kuin astuisi toiseen todellisuuteen". Puu-Vallilan Pikku-Vallila -kortteliravintolaa kehutaan mahdollisesti Helsingin suloisimmaksi.

Kaupunginosia arvioitiin muun muassa kulttuurin, yhteisöllisyyden, elinolojen, yöelämän, ruoan ja juoman sekä katuelämän mukaan.

Listauksen ensimmäisellä sijalla on Jimbōchōn kaupunginosa Japanin Tokiossa, toisena Borgerhout Belgian Antwerpenissä ja kolmannen paikan lunasti Barra Funda São Paulossa, Brasiliassa.