Kielioppikysymykset, joihin suurin osa vastaa väärin – osaatko itse?

Saman tien – yhteen vai erikseen?

Kuten – milloin tulee pilkku?

Tässä tapauksessa niin ei kuitenkaan ole, sillä kuten-sanan merkityksenä on "niin kuin". Pilkku ennen kuten-sanaa tulee silloin, jos kuten-sanaa käytetään merkityksenään "esimerkiksi".

Kokonaisuudessaan Kielitoimiston ohjepankki muistuttaa näin: "Kun merkityksenä on ’esimerkiksi’, kuten-jakso erotetaan muusta lauseesta aina pilkulla. Kun merkityksenä on ’niin kuin’, ei kuten-sanan yhteydessä tavallisesti käytetä pilkkua paitsi jos kuten-jakso on kokonainen lause."