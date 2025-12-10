Iivo Niskasen nimi Davosin maailmancupiin matkaavien suomalaishiihtäjien listalla saattoi yllättää monet. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä tietää, mitä Niskanen Sveitsistä hakee.
Davosissa kilpaillaan viikonloppuna parisprintti, sprintti sekä 10 kilometrin kisa, ja kaikki vapaalla hiihtotavalla. Niskanen panostaa tunnetusti perinteisen kilpailuihin, mikä näkyy myös hänen Davos-rekordissaan. Edellisen kerran Niskanen on hiihtänyt vapaan normaalimatkan kisan Davosissa joulukuussa 2019.
Vuosi sitten hän oli mukana sveitsiläismaisemissa, kun siellä sivakoitiin poikkeuksellisesti myös 20 kilometriä perinteisellä.
Tässä katsannossa Niskasen matkustaminen Davosiin on yllätys, mutta asiantuntija Jari Isometsä tietää syyn.