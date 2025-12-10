Hiihtoniilot: Kerttu Niskanen hälyttävässä tilanteessa – Jari Isometsä huolissaan: "Nyt on pakko päästä vähän lähemmäs"

Vuosi sitten hän oli mukana sveitsiläismaisemissa, kun siellä sivakoitiin poikkeuksellisesti myös 20 kilometriä perinteisellä.

Davosissa kilpaillaan viikonloppuna parisprintti, sprintti sekä 10 kilometrin kisa, ja kaikki vapaalla hiihtotavalla. Niskanen panostaa tunnetusti perinteisen kilpailuihin, mikä näkyy myös hänen Davos-rekordissaan. Edellisen kerran Niskanen on hiihtänyt vapaan normaalimatkan kisan Davosissa joulukuussa 2019.

Miksi Iivo Niskanen lähti Sveitsiin? Jari Isometsä tietää syyn ja väläyttää yllätysvetoa

Miksi Iivo Niskanen lähti Sveitsiin? Jari Isometsä tietää syyn ja väläyttää yllätysvetoa

– Siellä on lunta, siellä on hyvät olosuhteet harjoitella. Iivo asuu Kuopiossa, missä on pienen pieni tykkilatu. Totta kai Iivo halusi lähteä Davosiin harjoittelemaan, Isometsä toteaa Hiihtoniilot-ohjelmassa.

– Kyllähän Iivokin kisoja tarvitsee, sillä vauhti ei ole vielä ihan huipussaan.

– En tosin yllättyisi, jos Iivo ilmoittaisi sunnuntaiaamuna, ettei hän hiihdä siellä. Hän on ehkä enempi treenaamassa, Isometsä heittää.