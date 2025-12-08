Suomi suuntaa 21 urheilijan voimin maastohiihdon maailmancupin seuraavaan tapahtumaan Sveitsin Davosiin. Siellä kisataan tulevana viikonloppuna vapaan hiihtotavan parisprintit, vapaan hiihtotavan sprintin henkilökohtaiset kilpailut ja 10 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähtökilpailut.

Suomalaisnaisia on Davosissa yhdeksän ja miehiä 12. Viime viikonlopun Trondheimin maailmancupista poissa olleet Perttu Hyvärinen ja Remi Lindholm ovat mukana Davosissa. Jesse Kähärä, 20, nähdään toisen kerran maailmancupissa, debyyttinsä hän teki viime maaliskuussa Salpausselällä.

Naisten joukkueesta puuttuvat Johanna Matintalo ja Katri Lylynperä.

Suomen hiihtäjät Davosin maailmancupiin 12.-14.12.:

Naiset:

Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä, Hilla Niemelä, Kerttu Niskanen, Vilma Nissinen, Krista Pärmäkoski, Selene Rossi, Vilma Ryytty, Amanda Saari

Miehet:

Olli Ahonen, Niko Anttola, Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Jesse Kähärä, Emil Liekari, Remi Lindholm, Niilo Moilanen, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen, Lauri Vuorinen