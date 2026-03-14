Asiantuntijan mukaan suurin osa aivoverenkiertohäiriöistä olisi estettävissä terveellisillä elämäntavoilla.

Joka vuosi noin 25 000 suomalaista saa aivoverenkiertohäiriön.

– Aivoverenkiertohäiriöitä ovat aivoinfarkti, eli se tarkoittaa sitä, että aivoverisuonistoon tulee tukos, sitten toinen on aivoverenvuoto, eli silloin se suoni repeää, ja sitten on ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA, kertoo Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Päivi Hakkarainen.

Millaisia ovat aivoverenkiertohäiriön oireet?

Millaisista aivoverenkiertohäiriön ensioireista sitten pitäisi olla huolissaan?

– Voi olla toispuoleista raajojen heikkoutta, puheen tuottamisen vaikeutta, kasvoista voi toinen puoli ainakin roikkua, joskus molemmat puolet. Sitten semmoinen aivan järjettömän kova päänsärky. Voi olla huimausta, näkökenttäpuutosta, Hakkarainen luettelee.

TIA-kohtauksen kohdalla on Hakkaraisen mukaan hyvä huomioida, että oireet voivat mennä nopeastikin ohi.

– Mutta aina sen TIA-kohtauksen jälkeen, jos noita edellä mainittuja oireita on, niin aina soitto 112:een. Ja sairaalaan pitää mennä, ja sinne mennään ambulanssilla. Ei lähdetä omalla autolla ajamaan, vaikka ne oireet olisivatkin menneet ohi.

Läheisellä aivoverenkiertohäiriö? Testaa näin

Jos epäilee läheisellään aivoverenkiertohäiriötä, voi asiaa testata muutamalla eri keinolla.

– Voi pyytää esimerkiksi hymyilemään, niin siinä huomaa sen, että jos ei se hymyily onnistuu, niin silloin voi epäillä [aivoverenkiertohäiriötä]. Sitten voi pyytää sanomaan ihan jonkun yksinkertaisen lauseen, eli siitä huomaa sitten, jos siihen puheen tuottamiseen on tullut ongelmaa.

Mahdollista sairastunutta voi myös pyytää nostamaan molemmat kädet ylös yhtä aikaa.

– Jos toisessa on sitä heikkoutta, niin siitä sen voi huomata sitten.

90 prosenttia aivoverenkiertohäiriöistä estettävissä

Päivi Hakkaraisen mukaan jopa 90 prosenttia aivoverenkiertohäiriöistä olisi estettävissä terveellisillä elämäntavoilla.

– Eli huolehditaan verenpaine alas, kolesteroliarvot alas. Syödään terveellisesti marjoja, hedelmiä, kuitupitoista ruokaa. Liikutaan säännöllisesti. Pidetään huoli meidän sosiaalisista kontakteista ja nukutaan riittävästi. Ei stressata liikaa, Hakkarainen listaa.

Entä miten aivovammat syntyvät? Voivatko oireet jäädä huomaamatta? Voiko aivovammaa välttää? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta. Haastattelussa myös aivovammasta kärsinyt Hanna Roivainen.