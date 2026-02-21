– Lapissa oli hyvät olosuhtgeet hiihtää pitkää ja rauhallista lenkkiä. Sain vähän muita ajatuksia, ja pääsin pois tästä painekattilasta. Se on tehnyt ihan hyvää.

Hän ehti olla vajaan viikon Levillä, mutta lensi torstaina Kittilästä yhdellä välilaskulla Müncheniin ja matkasi siitä maajoukkuevalmentaja Ville Oksasen kyydissä kisapaikkakunnalle.

Pärmäkoski suuntasi viime viikolla koti-Suomeen sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, ettei hänelle irtoaisi paikkaa viime viikonloppuna käydyssä viestissä. Pärmäkoski oli ennen tätä hiihtänyt vuoden 2011 MM-kisoista lähtien yhtä vaille kaikissa arvokisaviesteissä.

Krista Pärmäkoski lähti reilu viikko sitten Milano-Cortinan olympialaisista kotiin kahden matkan jälkeen. Torstaina hän palasi kisapaikalle kaikkien yllätykseksi sunnuntain päätösmatkaa 50:tä kilometriä varten.

– Viisikymppiä on hyvin erityislaatuinen, tosi raskas ja pitkäkestoinen. Se ei ole verrattavissa siihen, mitä täällä on hiihdetty. Vaikka tuntuisi siltä, että vauhtia ei löydy, niin sijoitus voi olla tosi hyvä. Trondheim osoitti, että sitkeyttä pitää löytyä.