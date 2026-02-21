Krista Pärmäkoski lähti reilu viikko sitten Milano-Cortinan olympialaisista kotiin kahden matkan jälkeen. Torstaina hän palasi kisapaikalle kaikkien yllätykseksi sunnuntain päätösmatkaa 50:tä kilometriä varten.
Pärmäkoski suuntasi viime viikolla koti-Suomeen sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, ettei hänelle irtoaisi paikkaa viime viikonloppuna käydyssä viestissä. Pärmäkoski oli ennen tätä hiihtänyt vuoden 2011 MM-kisoista lähtien yhtä vaille kaikissa arvokisaviesteissä.
Hän ehti olla vajaan viikon Levillä, mutta lensi torstaina Kittilästä yhdellä välilaskulla Müncheniin ja matkasi siitä maajoukkuevalmentaja Ville Oksasen kyydissä kisapaikkakunnalle.
– En koe, että se matkustus oli niin rankka. Ne menivät aika jouhevasti. Toisaalta mielelle on jopa virkeämpää päästä näistä ympyröistä pois.
– Lapissa oli hyvät olosuhtgeet hiihtää pitkää ja rauhallista lenkkiä. Sain vähän muita ajatuksia, ja pääsin pois tästä painekattilasta. Se on tehnyt ihan hyvää.
Pärmäkoski oli vajaat kaksi viikkoa sitten kisojen avausmatkalla, 20 kilometrin yhdistelmäkisassa 20:s. Eroa kärkeen tuli yli neljä minuuttia, joista yli puolet jo perinteisen osuudella.