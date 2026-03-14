Oliver Solbergin ja Sebastien Ogierin keskeytykset Kenian MM-rallissa johtuivat Toyotan tallipäällikön Juha Kankkusen mukaan laturiongelmista.

Kisan kärjessä olleet Solberg ja Ogier keskeyttivät 13. erikoiskokeen jälkeen siirtymällä. Sleeping Warriorin erikoiskoe oli äärimmäisen mutaisessa kunnossa, mikä aiheutti ongelmia muillekin kuljettajille. Myös Toyotan Elfyn Evans keskeytti pätkällä.

Tiimipomo Kankkunen selvitti huoltoparkissa, että Solbergin ja Ogierin autoissa mutaa oli päässyt moottoriosastolle, minkä seurauksena molempien laturit hajosivat.

– Autot on rakennettu tällaisia olosuhteita varten, mutta muta menee kaikkialle. Vesi ei ole niin paha, mutta sitkeä muta tarttuu joka paikkaan. Muta on kuin sementtiä, ja se voi hajottaa pieniä juttuja todella helposti, Kankkunen selvitti Dirtfishin mukaan.

Kankkunen kertoi, että muta oli rikkonut laturin kiristimet.

– Hyvin yksinkertainen osa, maksaa kuusi euroa, mutta jos se tapahtuu, se tapahtuu, tiimipomo summasi.

Evans, Ogier ja Solberg voivat jatkaa kisaa superrallisäännön turvin sunnuntaina, jos Toyota saa kolmikon autot korjattua. Takaisku on siinäkin mielessä merkittävä Toyotalle, että kolmikko oli merkitty ajamaan valmistajan MM-sarjan pisteistä Keniassa.

– Tämä on surullista, kun yrität ajaa varovaisesti ja kontrolloida johtoasemaa, Solberg harmitteli keskeytystä.

Lauantaina Keniassa ajetaan vielä kolme erikoiskoetta. Kisan 14. pätkä starttaa kello 14.05.

3:02 Elfyn Evansin Toyotan-auton takakulma hajalla – keskeytys kammopätkällä.