Krista Pärmäkoskella on koronavirustartunta.

Krista Pärmäkoski kuului Davosiin nimettyyn Suomen hiihtomaajoukkueeseen, mutta tulevan viikonlopun kisat jäävät häneltä väliin. Pärmäkoskella on nimittäin koronavirustartunta.

Pärmäkoski on julkaissut kuvan positiivisesta koronatestistään sosiaalisen median kanavissaan. Hän kirjoittaa, että "kotimatka alkaa ennen aikojaan".

– Viime viikonloppuna alkaneet vaikeudet saanee nyt jatkoa tai mahdollisesti selkeyttää niitä. Varmaa on se, että alkuperäiseen kisakalenteriin tulee muutos ja ruvetaan miettimään uutta suunnitelmaa. On sillä plan B:llä ennenkin pärjätty ja siihen pitää uskoo nytkin, Pärmäkoski kirjoittaa julkaisussaan.

Pärmäkoski sivakoi viime lauantaina Trondheimin maailmancupin 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa 26:nneksi ja jätti sunnuntaisen 10 kilometrin vapaan väliaikalähtömittelön hiihtämättä.

Pärmäkoski kertoi Viaplaylle, että perjantaina lounaaksi syöty homeinen hampurilaissämpylä oli aiheuttanut kovaa närästystä. Hän totesi sittemmin närästysoireiden olleen niin kovia, että oli parempi jäädä sivuun sunnuntain kisasta.