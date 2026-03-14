Darude muistaa, miten hurjaa euroviisukokemuksen nollaaminen oli kilpailun jälkeen. Sen varjolla hän antaa vinkin Pete Parkkoselle ja Linda Lampeniukselle.

Darude-taiteilijanimellä musiikkia tekevä DJ Ville Virtanen edusti Suomea vuoden 2019 Euroviisuissa Tel Avivissa yhdessä muusikko ja näyttelijä Sebastian Rejmanin kanssa. Kaksikon Look Away -kappale kajahti kilpailun ensimmäisessä semifinaalissa, mutta ei selvinnyt finaaliin saakka.

Virtaselle jäi euroviisukokemuksesta lämpimät muistot.

– Olin siellä aisaparini Sebastian Rejmanin, bändimme ja taustatanssijoidemme kanssa. Yhteen nivoutuminen, joka siinä kahdeksan kuukauden aikana tapahtui, oli niin makeaa. Ja kun pääsi isolle maailmanluokan estradille ja tv-lähetykseen, niin se oli tosi hyvä koulu, hän kertasi MTV Uutisten haastattelussa Emma-gaalan punaisella matolla.