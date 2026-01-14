Etta kommentoi MTV Uutisille UMK-kohua.

Ylen Uuden musiikin kilpailun artistit julkaistiin virallisesti keskiviikkona 14. tammikuuta. Tiistai-iltana kuitenkin artisti Etan Instagram-tilillä julkaistiin kuva, jossa näkyivät kaikki UMK-artistit,

– Se oli ihan hirvee inhimillinen virhe, mikä tapahtui eilen, kun olin ajastamassa postaustani tälle illalle.

– Vuoden päästä kun kysytään, mikä on ollut elämäni pahin moka, sainpahan siihen uuden vastauksen. Se oli vahinko ja 2 sekuntia kerkisi olla, mutta se oli 2 sekuntia liikaa. Olen halunnut vaan keskittyä tähän päivään ja olen pyytänyt anteeksi kaikilta. Sille ei voi enää mitään.

Etta osallistuu UMK:hon kappaleella Million Dollar Smile. Hän kuvailee kyseessä olevan paras biisi, jonka on koskaan tehnyt.

– Se on voimabiisien voimabiisi. Se on kunnianosoitus tälle minun matkalle sieltä pikkutytöstä tähän päivään asti.

Miten Etta toivoo ihmisten reagoivan kappaleeseen? Millainen lavashow hänellä tulee olemaan? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!