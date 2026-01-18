Mikael Granlund sivalsi Anaheim Ducksille jatkoajan voittomaalin, jolla joukkue otti NHL-viikonlopun toisen voittonsa Los Angeles Kingsistä.

Granlundin 2–1-jatkoaikamaalia edelsi kiistanalainen tilanne, kun Ducksin Jackson LaComben lämäri näytti kimpoavan Kings-vahti Anton Forsbergin torjunnasta tai maalikehikosta päätyverkkoon.

Kingsin puolustus yritti huomauttaa asiasta tuomaristolle jo tuoreeltaan, mutta jäälle palanneesta kiekosta käynnistynyt vastahyökkäys varasti huomion.

Los Angelesin Kevin Fiala rynnisti kohti vastustajan maalia, mutta Anaheimin Beckett Sennecken häikäisevä takakarvaus käänsi jälleen asetelmat.

Sennecke sai ohjattua kiekon Fialan lavasta Mikael Granlundille, joka rynnisti jälleen vastahyökkäykseen. Suomalaistaituri päätti ratkaista itse ja laukoi tarkasti kotijoukkueen voittomaalin.

Kings-pelaajat jatkoivat protestointiaan, mutta voittomaali jäi voimaan.

Anaheim voitti perjantaina joukkueiden välisen edellisen kohtaamisen voittomaalikilpailussa 3–2 noustuaan kahden maalin tappioasemasta.

Maali oli Granlundille NHL-kauden yhdeksäs.

– Mikä peli pojalta (Sennecke). Hän sai otettua kiekon takaisin ja pääsimme hyökkäämään toiseen suuntaan. Tuollaisia suorituksia tarvitsemme jokaikinen ilta, ja hän tuo niitä joka ilta, Granlund kommentoi ottelun jälkeisessä Victory+:n tv-haastattelussa.

– Tämä tuntuu hyvältä. Kaksi tiukkaa matsia LA:ta vastaan, ja saimme näistä neljä pistettä. Hyvää duunia meiltä.