Carolina Hurricanes voitti jääkiekon NHL:n vierasottelussa New Jersey Devilsin maalein 4–1. Sebastian Aho kokosi viikonlopun otteluissa kovat tehot.
Carolinan Andrei Svetshnikov teki ottelussa kolme maalia ja Aho syötti kaikki venäläisen osumat. Lisäksi Jackson Blake teki yhden Carolinan maaleista.
Perjantain kierroksella Florida Panthersin peräti maalein 9–1 voittanut Hurricanes keräsi viikonlopusta täydet pisteet. Aho teki kahdessa ottelussa tehot 0+5 ja Svetshnikov 4+1.
New Jersey oli kutsunut Lenni Hämeenahon AHL-joukkue Utica Cometsista, mutta kajaanilainen ei päässyt vielä debytoimaan NHL:ssä.
Florida kaatoi Washingtonin
Florida Panthers toipui edellisillan ryvetyksestään ja voitti vieraissa Washington Capitalsin maalein 5–2.
Floridan Anton Lundell teki maalin ja syötti toisen. Lundellilla on tältä kaudelta nyt kasassa tehopisteet 15+20.
Lisäksi Floridan Niko Mikkola syötti yhden joukkueensa maaleista. Eetu Luostarinen jäi ottelussa pisteittä.
Seattle Kraken puolestaan taipui vieraissa Utah Mammothille maalein 3–6.
Seattlen molemmat suomalaiset pääsivät pisteille, kun Kaapo Kakko ja Eeli Tolvanen syöttivät kumpikin yhden maalin.
Utahin suomalaispuolustaja Olli Määttä ei pelannut ottelussa. Jyväskyläläinen on pelannut viimeksi yli kuukausi sitten.