Olympialaisten isäntämaa huudatti kotiyleisöä iskemällä avausmaalin ottelussa NHL-pelaajista koostuvaa Ruotsia vastaan.

Olympiaisäntä Italian miesten jääkiekkomaajoukkue näytti vakuuttavia otteita Ruotsia vastaan Milanon keskiviikkoillassa. Jukka Jalosen luotsaama Italia teki avausmaalin ja onnistui 2–2-tasoituksessa, mutta hävisi lopulta olympiaturnauksen avausottelunsa lukemin 2–5.

Tasoero joukkueiden rostereissa oli melkoinen, sillä Ruotsin kokoonpano on koottu täysin NHL-pelaajista, kun taas Italian pelaajista kaikki pelaavat Euroopan sarjoissa. Tasoerosta kertoivat myös tilastot, sillä Ruotsilla laukauksia maalia kohti kertyi 60 ja Italialla vain 22.

B-lohkon ottelut jatkuvat perjantaina, jolloin Italia kohtaa Slovakian ja Ruotsi Suomen.

Bolzano-pelaajat onnistuivat NHL-tähtiä vastaan

Italialaisjoukkue Bolzanon hyökkääjä Luca Frigo sai hallin huutamaan ensimmäisessä erässä tekemällään avausmaalilla. Minnesota Wildin maalivahti Filip Gustavsson haparoi Italian päästä tulleen roikkukiekon kanssa menettäen samalla mailansa, jolloin Ruotsin maalin eteen kirmannut Frigo iski osumansa.



Ruotsi siirtyi avauserän loppuun mennessä 2–1-johtoon Avalanche-hyökkääjä Gabriel Landeskogin ja Panthers-pakki Gustav Forslingin maaleilla.



Toisen erän alussa Bolzano-pelaajat jatkoivat yllätyksiään 2–2-tasoitusmaalilla. Ruotsin vaihtaessa kentällistä Dustin Gazley karkasi kiekon perään hyökkäysalueelle ja maalin kierrettyään tarjoili tekopaikan osuman viimeistelleelle .