Leijonien ja Kanadan olympiavälierän tuomitsi kanadalainen oikeudenjakajapari. Ruotsin tv:ssä asiantuntijana toimiva pelaajalegenda Mats Sundin esitti asetelmasta kritiikkiä länsinaapurissa.
Kanada nappasi trillerimäisen 3–2-voiton Leijonista, kun Nathan MacKinnon ratkaisi pelin kolmannen erän viimeisellä minuutilla.
Kiekkopuheissa eräs yksityiskohta herätti huomiota ottelun alla. Päätuomareina toimivat nimittäin kanadalaiset Eric Furlatt ja Dan O'Rourke. Kyseessä on NHL:ssä päivätoikseen viheltävä duo.
Pitkään on ollut tapana, ettei otteluparia voi tuomita samasta maasta tuleva tuomari. Nyt NHL-tähtien tähdittämässä olympiakaukalossa tilanne on kuitenkin toinen. Ruotsissa asiantuntijana toimiva pelaajalegenda Mats Sundin ei tykännyt asetelmasta.
– En olisi suomalaisena pelaajana pitänyt siitä. Tässä ottelussa oli muutamia tiukkoja tilanteita. Se ei tunnu hyvältä, kun tuomarit olivat kanadalaisia. Se on rankkaa, Sundin sanoi tv-lähetyksessä Aftonbladetin mukaan.
Marginaalisilla tilanteilla Sundin viitannee ainakin ottelun ratkaisumaaliin johtaneeseen korkea maila -rangaistukseen, jonka muun muassa MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi haukkui.
MTV Urheilu kysyi Leijonien päävalmentajalta Antti Pennaselta Milanossa pelin jälkeen, mitä tämä ajattelee kanadalaisista tuomareista Kanadan ottelussa.
– Se on mitä on. Haluan sanoa, että pelasimme todella hyvää joukkuetta vastaan. He ansaitsivat voittaa, Pennanen totesi rauhanomaisesti.
Aftonbladet kysyi asiasta myös Leijonien puolustajajärkäle Rasmus Ristolaiselta.
– Ei voisi vähempää kiinnostaa, Ristolainen tyytyi kuittaamaan.
Kaikkien aikojen kiekkoilija Wayne Gretzky selitti ratkaisun taustat Ruotsin television ottelustudiossa.
– Pelaajayhdistys, jossa on pelaajia sekä Suomesta, Kanadasta, Ruotsista ja Yhdysvalloista, halusi NHL-tuomarit. Ovatko he kanadalaisia? Kyllä. Olivatko he puolueellisia? Eivät. Pelaajat halusivat tätä, Gretzky avasi.