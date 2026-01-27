Mikael Granlund on päässyt hurjaan vireeseen Anaheim Ducksissa. Edellisessä ottelussa kaksi maalia syöttänyt hyökkääjä iski nyt Edmonton Oilersin verkkoon hattuttempun. Edmonton kuitenkin voitti ottelun 7–4.

Anaheim Ducksin suomalaishyökkääjä Mikael Granlund nosti koko kauden maalimääränsä yhdeksästä 12:een yön ottelussa Edmonton Oilersia vastaan.

Granlund iski hattutempun kolmella ylivoimamaalilla. Osumista jokainen syntyi tarkalla rannelaukauksella kesken Ducksin pakkopelin.

Granlundin urotyöt eivät riittäneet tuomaan Anaheimille voittoa, sillä Edmonton laukoi kiekon viidesti Anaheim-vahti Ville Husson selän taakse ja kahdesti tyhjiin. Edmontonin tehoista vastasivat tutut miehet: Leon Draisaitl keräsi kolme syöttöpistettä ja Zach Hyman ja Connor McDavid nappasivat kumpikin tehot 1+1. Yllättävästi Oilersin puolustaja Mattias Ekholm maalasi Granlundin tavoin kolmesti, tosin viimeisen tyhjiin.

Husso torjui 25 laukausta Anaheimin maalilla. Kasperi Kapanen ei yltänyt pisteille, mutta sai tehotilastoon merkinnän +2 ja peliaikaa yli 15 minuuttia.

4–7-tappio katkaisi Anaheimin seitsemän ottelun voittoputken.

Joonas Korpisalo ja Boston taipuivat niukasti

New York Rangers otti kotivoiton Boston Bruinsista jatkoajalle venyneessä ottelussa maalein 4–3.



Bostonin maalilla Joonas Korpisalo torjui kaikkiaan 24 laukausta, muttei onnistunut varmistamaan joukkueelle voittoa.



Kotijoukkueen Urho Vaakanainen sai syöttöpisteen ottelun avausmaalista.



Boston nousi johtoon toisessa erässä ja piti johtoasemaa aina viimeisen erän loppupuoliskolle. Will Borgenin tasoitusmaali vei pelin jatkoajalle, jonka ratkaisi Matthew Robertson.



Vierasjoukkueen David Pastrnak kirjautti kolme syöttöpistettä ja ylitti 900 tehopisteen rajan NHL-urallaan.