Leijonat olympiavälierän viimeisellä minuutilla upottanut Nathan MacKinnon saa kovat moitteet MTV Urheilun asiantuntijalta Karri Kiveltä. Kiven mielestä mailan kasvoihinsa saanut kanadalaistähti filmasi, jonka myötä ottelu ratkesi tavalla, joka ei ollut sen arvolle sopiva.

Ajassa 57.25, Niko Mikkola, korkea maila.

Pahalta näytti. Leijonat oli selviytynyt ja selviytynyt. 2–0-johto oli sulanut jo tasatilanteeseen, kun Mikkola laitettiin karmeassa paikassa istumaan kaksiminuuttista. Hänen mailansa varsi osui Nathan MacKinnonia kasvoihin.

Karri Kiven mielestä tuomareiden viheltämä jäähy oli heikko ratkaisu.

– En niele tuota Mikkolan jäähyä kyllä yhtään. MacKinnon niin korosti sitä. Vaikka se hipaisi, niin noita tulee kymmeniä pelin aikana. Sama mies vielä ratkaisi, Kivi puuskahtaa heti pelin jälkeen.

Kiven mielestä Coloradon tähtipelaaja selkeästi filmasi.

– Kyllä se leukaan hipsu oli, mutta en sitä tuomiota kyllä niele. Helvetinmoinen korostaminen päälle, Kivi täräyttää.

Hidastuskuvista on nähtävissä, kuinka MacKinnon itse nostaa Mikkolan mailaa samalla, kun tämä yrittää korottaa kiekkoon. Finaalipaikan ratkaissut rangaistus puhuttanee vielä pitkään.

Sama, mailan naamaansa saanut tähti ratkaisi pelin ylivoimalla vain puoli minuuttia ennen loppusummeria.

Leijonat taisteli ja puolusti valtavalla vimmalla. Kivi on todella tyytyväinen Antti Pennasen suojattien tarjoamaan vastineeseen, kun kimppuun luistelivat maailman absoluuttiset tähdet.

– Hemmetin hyvä joukkueen vire. Valmennus oli tehnyt ketjumuutokset jo alusta. Joel Armian yv-muutoskin kuvasti rohkeutta haastaa Kanada. Kauheaa puolustustaistelua. Helkutin tasainen peli ja kova kamppailuvahvuus. Hyviä trapeja etenkin kaksi erää, Kivi paketoi.

Vaikka tappio ratkesi älyttömän katkeralla tavalla, antaa Kivi Kanadalle arvostuksensa.

– Ei Suomella kyllä voittomaali sen 2–2-tasoituksen jälkeen ollut lähelläkään. Helkutin hyvä suoritus silti Leijonilta. Kanada oli vahvempi, mutta yllätysmahku oli todella lähellä.

Uskotko, että Leijonat löytää motivaation huomiseen pronssiotteluun?

– Tämä päivä menee nyt tappiota sulatellessa. Ei siellä kauheasti ole olympiamitalisteja, ei varmaankaan tarvitse erikseen huomenna käskeä.