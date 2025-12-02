Kuolleen miehen taustasta löytyi muutakin erikoista.
Brasiliassa leijona on tappanut eläimen aitaukseen kiivenneen miehen, kertovat brasilialaislehti Correio Braziliense sekä Fox News ja NBC News.
19-vuotias mies kiipesi kahdeksan metriä korkean aitauksen reunalle ja laskeutui puuta pitkin sisälle aitaukseen. Sitten naarasleijona hyökkäsi.
Tapauksesta leviävällä järkyttävällä videolla näkyy, miten leijona käy miehen kimppuun jo, kun hän on laskeutumassa.
Mies yritti vielä paeta eläintä, mutta se kaatoi hänet maahan.
Tapaus tapahtui sunnuntaina Brasilian João Pessoassa sijaitsevassa Parque Zoobotânico Arruda Câmaran eläintarhassa. Onnettomuudella oli silminnäkijöitä.
Lue myös: Turisti kaatoi olutta norsun kärsään Keniassa – kansa raivostui
Leijonaa ei tapeta
Eläintarha ilmoitti Instagramissa, että tarha pysyy suljettuna, kunnes tutkimukset ja viralliset toimet on saatu päätökseen.