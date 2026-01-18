Sukeltaja koki Brasiliassa sijaitsevan Fernando de Noronhan saaren edustalla pelottavan hetken, kun viiksihai hyökkäsi veden alla kimppuun.

Tayane Dalazen, 36, kertoo olevansa tavallisella sukellusretkellä ja noudattaneensa mukana olleen oppaan ohjeita, kun yleisesti rauhallisena pidetty viiksihai puri häntä yllättäen jalasta.

Kammottava tilanne tallentui videolle, joka on nähtävissä yläpuolelta.

Dalazen kommentoi myöhemmin, että hain purema oli erittäin kivulias kokemus, mutta ei lamaannuttava. Hän näytti hurjia puremajälkiä myöhemmin brasilialaisen tv-ohjelman suorassa lähetyksessä.

– Puremishetkellä olin ystäväni Carolinen kanssa, joka on ihotautilääkäri. Hän antoi ensiavun ja seuraa edelleen toipumistani, hän kiitteli haastattelussa.

Paikallisten viranomaisten mukaan haihyökkäyksen olosuhteet ovat tutkinnan alla. Viranomaiset myös varoittivat samassa, että meressä elävien eläinten kanssa voi syntyä vaaratilanteita, kun niiden kanssa on vuorovaikutuksessa näin lähellä.