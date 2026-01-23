Alkuperäiskansojen tutkimuksen professorin mukaan alkuperäiskansojen mielipidettä pitäisi kysyä silloin, kun heistä julkaistaan videoita.

Maailmassa on karkean arvion mukaan noin 100–200 alkuperäiskansaa, jotka elävät muusta maailmasta eristäytyneinä. Näiden kansojen elinympäristö kuitenkin kapenee kaiken aikaa. Viime viikolla julkaistiin vuosi sitten kuvattu, ennennäkemätön video yhdestä amazonilaisesta heimosta Mashco Pirosta.

Helsingin yliopiston alkuperäiskansatutkimuksen professori Pirjo Kristiina Virtasen mukaan kuvamateriaalin julkaisemista kannattaa miettiä tarkkaan.

– Minun mielestäni on tärkeää ottaa huomioon eettiset kysymykset ja alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus, ja ovatko he voineet itse vaikuttaa siihen, että videot tulevat maailmanlaajuiseen levitykseen, Virtanen sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Sekin on hyvä ottaa huomioon, onko mukana ollut alkuperäiskansojen järjestöjä ja alkuperäiskansoja miettimässä, miten tämä video editoidaan ja esitetään, Virtanen sanoi.

Yhdysvaltalaisen luonnonsuojelijan ja aktivistin Paul Rosolien kuvaama video Mashco Piro -kansasta julkaistiin vasta nyt, koska hän puhui asiasta podcastissa.

Muun muassa sademetsän hakkuut ja huumeiden salakuljetus vaarantavat Mascho Pirojen elämää.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta, ja koko Viiden jälkeen -lähetys Katsomosta

Lue myös: Amazon on vaarassa hävitä kokonaan