Sambialainen kalastaja on kuollut epäonnisen tapahtumaketjun seurauksena.
Sambiassa 52-vuotias kalastaja kuoli paettuaan elefanttilaumaa, uutisoi BBC. Britannian yleisradion mukaan afrikkalaismies oli palaamassa kalareissulta kahden ystävänsä kanssa, kun seurue törmäsi elefanttilaumaan.
Dean Nyirenda -niminen mies pakeni elefantteja loikkaamalla läheiseen virtaan Luangwa-joen alueella.
Joessa krokotiili hyökkäsi hänen kimppuunsa ja puri miestä reiteen, kertoi paikallinen poliisipäällikkö Robertson Mweemba.
Poliisin mukaan mies yritti paeta krokotiilia lyömällä matelijaa kepillä. Hän onnistui raahautumaan takaisin rantaan.
Krokotiilin purema oli kuitenkin syvä, eivätkä Nyirendan ystävät kyenneet tyrehdyttämään vuotoa vaan mies kuoli lähelle tapahtumapaikkaa.
BBC:n mukaan Sambiassa elää merkittävä elefanttipopulaatio. Ihmisten ja jättiläisten väliset kohtaamiset tai yhteydenotot eivät ole harvinaisia.
Maassa kuolee myös vuosittain useita ihmisiä villieläimiin liittyvissä tilanteissa.
Luangwa-jokeen liittyvissä vesissä elää yksi Afrikan suurimmista niilinkrokotiilien populaatioista. Viranomaiset ovat varoittaneet myös maassa vierailevia matkailijoita eläinten vaaroista.
