Tanskalainen eläintarha haluaa syöttää lemmikit petoeläimilleen

Tanskalainen eläintarha pyytää ihmisiä luovuttamaan terveet lemmikkinsä petoeläintensä ruoaksi.

Tanskalainen Aalborgin eläintarha pyytää ihmisiltä lemmikkejä, mutta ei suinkaan tarhaan esille.

Eläintarha toivoo nimittäin ihmisten luovuttavan terveet lopetusuhan alla olevat lemmikkinsä tarjotakseen ruokaa tarhan petoeläinasukeille. Pyynnöstä uutisoivat muun muassa BBC ja CNN.

Eläintarha pyytää kanoja, kaneja ja marsuja, jotka henkilökunta lupaa "lopettaa hellävaraisesti". Luovutetusta hevosesta luvataan tarhan nettisivuilla verovähennys.

Eläimiä syötettäisiin esimerkiksi ilveksille, jotta ne saisivat kokemuksen siitä, mitä ne luonnostaankin metsästäisivät.

– Lihansyöjille on välttämätöntä tarjota lihaa, mieluiten sellaista, jossa on turkkia ja luita, jotta niillä olisi mahdollisimman luonnollinen ruokavalio. Niinpä on tärkeää sallia eri syistä lopetettavien eläinten käyttö tällä tavoin, toteaa eläintarhan apulaisjohtaja Pia Nielsen Guardianin mukaan.

Nielsenin mukaan tapa on Tanskassa yleinen.

Eläintarha esitti pyynnön sosiaalisessa mediassa. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Sosiaalisessa mediassa ilmoitus on otettu vaihtelevasti vastaan. Toiset pitävät ajatusta sairaana, toiset puolestaan järkevänä.

