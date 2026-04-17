Isoäiti tunkeutui aamuyöllä tyttärensä lapsiperheen kotiin ja yritti puukottaa tytärtään. Isoäiti todettiin syyntakeettomaksi.

Hurja tilanne tapahtui vuosi sitten maaliskuussa pääkaupunkiseudulla. MTV Uutiset ei kerro paikkakuntaa osapuolten yksityisyyden suojaamiseksi.

Lapsiperhe oli nukkumassa, kun kuusikymppinen nainen ilmaantui lukitsemattoman ulko-oven kautta aamuyöllä viiden aikaan heidän kotiinsa. Perheessä oli neljä lasta ja perheenäiti odotti viidettä.

Perheenäiti heräsi ääniin ja nousi ylös katsomaan, mitä on tekeillä. Hän näki äitinsä perheen asunnossa. Myös perheenisä ja osa lapsista heräsi tilanteeseen.

Kun tytär kysyi äidiltään, mitä tämä teki heidän kodissaan keskellä yötä, äiti vastasi ”niinpä”. Tytär pyysi äitiään poistumaan.

Isoäiti tempaisi mattoveitsen käteensä ja alkoi huitoa sillä tytärtään. Tytär pyysi äitiään lopettamaan ja vetosi siihen, että hän on raskaana.

Äiti seurasi tytärtään kuitenkin makuuhuoneeseen mattoveitsellä huitoen. Lopulta perheenisä onnistui kaatamaan veitsinaisen maahan niin, että perheenäiti sai siepattua mattoveitsen tämän kädestä.

Paniikki lapsiperheessä

Sekavan isoäidin toiminta aiheutti lapsiperheessä paniikin. Lapset itkivät hädissään.

Poliisi tuli pian paikalle, sillä perheenisä oli ehtinyt soittaa hätäkeskukseen ennen kuin meni auttamaan puolisoaan.

Isoäiti kertoi myöhemmin, että kantoi mattoveistä mukanaan esimerkiksi itsepuolustustarkoituksessa. Hän kiisti aikoneensa satuttaa ketään, varsinkaan lapsenlapsiaan.

Nainen kertoi, että oli vain halunnut keskustella tyttärensä kanssa, eikä ollut saanut tähän yhteyttä muilla tavoin. Nainen kertoi menettäneensä malttinsa, kun tytär suhtautuikin häneen niin kylmäkiskoisesti.

Poliisille isoäiti kertoi, että oli mennyt tyttärensä kotiin ”antamaan huutia” tälle.

Isoäiti puhui myös siitä, että koska hän on tyttärensä ”synnyttänyt, hänellä on oikeus viedä tämä pois tästä maailmasta”.