Alentuneesti syyntakeinen ajoi päin bussipysäkkiä ja törmäsi entiseen vaimoonsa.

Tammikuussa 2025 mies yritti ajaa entisen aviopuolisonsa päältä autolla Turun Pääskyvuoressa.

Autollaan ohi ajanut mies oli huomannut entisen vaimonsa uuden kumppaninsa kanssa Littoistentien varrella olevalla bussipysäkillä.

Mies oli käynyt kääntämässä autonsa ja ajoi bussipysäkille. Pysäkin kohdalla hän käänsi autonsa kohti bussipysäkkiä ja ajoi jarruttamatta naista kohden.

Auto törmäsi päin naista, joka iski päänsä tuulilasiin ja lensi pientareelle useiden metrien päähän törmäyskohdasta. Nainen sai tilanteesta vammoja ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon.

Naisen seurassa ollut mies onnistui väistämään auton astumalla taaksepäin, kuten myös pysäkillä ollut, tekijälle tyystin tuntematon, 15-vuotias poika.

Törmäyksen jälkeen mies jatkoi autolla matkaansa palaten takaisin tielle ja ajoi lujaa kohti keskustaa.

Täpärästi väistänyt ajatteli, ettei nainen voinut selvitä hengissä

Nainen kertoi oikeudessa, että ei ollut edes ehtinyt huomata tilannetta. Hänen seuraava muistikuvansa bussipysäkillä odottamisen jälkeen oli, että hän makasi lumihangessaan, selkään, jalkoihin ja otsaan sattui valtavasti, keho oli lyijynpainava ja kaikki oli sumuista.

Naisen uusi puoliso oli ehtinyt nähdä auton tulevalla vauhdilla päin. Hän oli ehtinyt vain väistää, kuuli pamauksen ja nainen makasi maassa.

Naisen luo kiiruhtaessaan miehen ensireaktio oli, että tuollaisesta tilanteesta ei voi selvitä hengissä.

Naista päin ajanut ex-aviomies oli aiemmin määrätty lähestymiskieltoon naista kohtaan tehdyksi epäillyn tappouhkauksen takia.

Poliisi osasikin jo tuoreeltaan epäillä tekijäksi naisen ex-puolisoa, tavoitti auton nopeasti teon jälkeen ja otti miehen kiinni.

Kiinniottaessa mies oli kysynyt poliisilta "onko vaimo kunnossa". Oikeuksiensa kuulemisen jälkeen itkuinen mies oli kertonut, että oli ajanut jonkun yli, mutta ei tuntenut tätä.