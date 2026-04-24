MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Oikeuden mukaan voi olla mahdollista, että äiti etsi poikaansa, mutta sillä ei ole oikeudellista merkitystä. Vanhemmat eivät hälyttäneet apua, vaikka eivät löytäneet poikaansa.

Vanhemmat kertoivat jättäneensä oven auki yöksi ja jättäneen lapun pojalleen oveen. Lapusta ei ollut muuta näyttöä, kuin vanhempien kertomus.

Äiti kertoi, että oli käynyt etsimässä poikaansa kello 21–22 välillä, mutta ei ollut löytänyt tätä.

Vanhemmat kiistivät rikoksen. He sanoivat, että poika ei ollut tullut kotiin kyseisenä iltana.

Hän oli yrittänyt nukkua jonkun talon asfalttikuistilla, mutta päätynyt kävelemään koko yön kotialueellaan.

Kodin ulko-ovi oli kuitenkin lukossa, eikä kukaan tullut avaamaan ovea hänelle. Hän ei uskaltanut soittaa ovikelloa. Poika oli myös todistajien kertomusten perusteella pelännyt isäänsä.

Oikeuden tuomion mukaan lapsi oli palaamassa kotiinsa kavereiden kanssa vietetyn illan jälkeen jääkiekkokaukalosta.

Poika ei päässyt sisään kotiinsa.

Isä sai yhteensä 6 kuukautta ehdollista vankeutta ja perheen äiti määrättiin maksamaan sakkoja. Sen lisäksi oikeus määräsi maksettavaksi kärsimyksestä yhteensä noin 5 500 euroa viivästyskorkoineen pahoinpitelyistä sekä heittellepanosta.

Kuusamolaiset vanhemmat on tuomittu lapsensa heitteillepanosta, kun he jättivät 10-vuotiaan poikansa yöksi 15 asteen pakkaseen Kuusamossa joulukuussa 2023.

Äiti kertoi etsineensä poikaa ulkoa, mutta ei kuitenkaan hälyttänyt apua kun ei löytänyt poikaansa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Koulun työntekijä todisti oikeudessa, että oli vienyt pojan tuona päivänä terveydenhoitoon. Poika oli ollut kylmissään ja hänen kätensä olivat turvoksissa. Poika oli terveydenhuollossa kertonut tapahtumista.

Isälle tuomio useista pahoinpitelyistä

Poika muun muassa kertoi, että isä oli lyönyt häntä 2–10 kertaa vyöllä, kaatanut häntä maahan ja pitänyt maassa niin ettei hän saanut happea.

Syytteen mukaan isä oli myös riisuttanut tämän alushousuilleen ja käskyttänyt lumeen maahan. Pojalla oli kadonnut tunto kehostaan. Hän myös jätti poikansa yksin tähän asentoon ja uhkasi jättää tämän ulos.