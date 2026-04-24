Vanhemmat jättivät alakoululaisikäisen lapsen yöksi pakkaseen Kuusamossa.
Kuusamolaiset vanhemmat on tuomittu lapsensa heitteillepanosta, kun he jättivät 10-vuotiaan poikansa yöksi 15 asteen pakkaseen Kuusamossa joulukuussa 2023.
Heitteillepanon lisäksi pojan isä tuomittiin viidestä poikaan kohdistuneesta pahoinpitelystä.
Isä sai yhteensä 6 kuukautta ehdollista vankeutta ja perheen äiti määrättiin maksamaan sakkoja. Sen lisäksi oikeus määräsi maksettavaksi kärsimyksestä yhteensä noin 5 500 euroa viivästyskorkoineen pahoinpitelyistä sekä heittellepanosta.
Poika ei päässyt sisään kotiinsa. Kuvituskuva.All Over Press
Poika käveli ulkona koko yön
Oikeuden tuomion mukaan lapsi oli palaamassa kotiinsa kavereiden kanssa vietetyn illan jälkeen jääkiekkokaukalosta.
Kodin ulko-ovi oli kuitenkin lukossa, eikä kukaan tullut avaamaan ovea hänelle. Hän ei uskaltanut soittaa ovikelloa. Poika oli myös todistajien kertomusten perusteella pelännyt isäänsä.
Hän oli yrittänyt nukkua jonkun talon asfalttikuistilla, mutta päätynyt kävelemään koko yön kotialueellaan.
Vanhemmat kiistivät rikoksen. He sanoivat, että poika ei ollut tullut kotiin kyseisenä iltana.
Äiti kertoi, että oli käynyt etsimässä poikaansa kello 21–22 välillä, mutta ei ollut löytänyt tätä.
Vanhemmat kertoivat jättäneensä oven auki yöksi ja jättäneen lapun pojalleen oveen. Lapusta ei ollut muuta näyttöä, kuin vanhempien kertomus.
Oikeuden mukaan voi olla mahdollista, että äiti etsi poikaansa, mutta sillä ei ole oikeudellista merkitystä. Vanhemmat eivät hälyttäneet apua, vaikka eivät löytäneet poikaansa.
Kouluikäinen poika oli aamulla mennyt kouluun.