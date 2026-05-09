17-vuotias nainen joutui keskeyttämään työharjoittelun.

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1985 syntyneen miehen seksuaalisesta ahdistelusta neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi mies joutuu maksamaan uhrilleen noin 13 000 euron korvaukset kärsimyksestä sekä ansionmenetyksestä.

Teot tapahtuivat toukokuussa 2024 Jyväskylässä, kun 17-vuotias nainen oli lähihoitajaopiskeluun kuuluvassa työharjoittelussa. Mies toimi harjoittelun ohjaajana.

Tuomion mukaan mies oli kuutena eri päivänä asiakaskäyntien aikana asuintalojen hississä ja kerran myös asiakkaan kotona halannut naista takaapäin, hieronut tämän ylävartaloa ja reisiä, puristellut takapuolesta sekä suudellut poskelle ja kaulalle. Mies oli myös kehunut 17-vuotiaan ulkonäköä.

Yhden kerran mies oli työpaikan toimistolla naisen istuessa satulatuolilla halannut tätä takaapäin sekä muun muassa hieronut tämän rintoja ja nivusia.

Syyttäjä vaati miehelle tuomiota törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta tai vaihtoehtoisesti seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Oikeuden mukaan mies syyllistyi seksuaaliseen ahdisteluun.

Nainen kertoi "jäätyneensä"

Naisen mukaan työharjoittelun ensimmäinen viikko tai puolitoista oli sujunut hyvin, mutta sen jälkeen alkoi ulkonäön kehuminen ja pian myös lähentely.

Nainen kertoi jäätyneensä noissa tilanteissa ja toivoneensa, että ahdistava tilanne olisi nopeasti ohi. Hän ei ollut kieltänyt miestä myöskään siksi, että oli valmistumassa pian.

17-vuotias oli kertonut miehelle oman ikänsä sekä sen, että oli seurustellut jo vuosien ajan. Jossain vaiheessa mies oli ehdottanut naiselle matkaa Dubaihin yhdessä tämän lasten kanssa. Lisäksi hän oli ehdottanut maksavansa naiselle ja tämän kaverille laivamatkan.

Nainen kertoi lähentelystä kahdelle ystävälleen sekä vanhemmilleen. Naisen isä teki asiasta rikosilmoituksen.

Naisen valmistuminen myöhästyi puoli vuotta, koska hän ei voinut suorittaa harjoittelua loppuun vaan se piti tehdä uudestaan. Hänellä olisi ollut työpaikka valmiina heti valmistumisen jälkeen. Tästä syystä nainen kertoi menettäneensä noin puolen vuoden palkan. Hänellä oli ollut myös univaikeuksia.

Mies myönsi halanneensa

Mies myönsi halanneensa naista 3–4 kertaa, mutta ne hän oli tehnyt kannustaakseen ja kehuakseen naista. Hississä ei miehen mukaan ollut tapahtunut mitään. Mies kiisti ehdottaneensa matkaa Dubaihin tai laivaristeilyä.