Tapahtumien jälkeen poliisi tuli miehen asunnolle ja haki pojan pois.

Itä-Suomen hovioikeus on hylännyt viisikymppisen miehen syytteen asiassa, jossa häntä syytettiin 16-vuotiaan hatkanuoren törkeästä raiskauksesta.

Oikeuden mukaan mies tutustui vuonna 2021 lapseen treffisovelluksessa. He sopivat, että mies tulee hakemaan pojan tämän sijaishuoltopaikasta. Poika lähti sieltä luvatta niin sanotusti hatkaan.

Mies teki lapselle seksuaalisia tekoja jo autossa ja vei tämän asunnolleen. Asunnolla oli muitakin ihmisiä. Pojalle annettiin alkoholia. Pojan humalluttua mies vei tämän saunaan ja oli useita kertoja suojaamattomassa yhdynnässä tähän.

Poliisi tuli paikalle

Tilanne päättyi, kun poliisi tuli asunnolle ja vei lapsen takaisin sijoituspaikkaansa. Käräjätuomiossa sanotaan pojan olleen itkuinen ja sanoneen "miksi menin tekemään mitään" ja ”mua hyväksikäytettiin”.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen. Sen mukaan jäi näyttämättä, että poika oli avuttoman tilan, vammaisuuden tai pelkotilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan.

– Siinäkin tapauksessa, että asianomistaja olisi tällaisessa tilanteessa ollut, asiassa on joka tapauksessa jäänyt näyttämättä, että (syytetty) olisi tiennyt tästä tilasta ja että hän olisi käyttänyt tätä tilaa tahallaan hyväkseen, tuomiossa sanotaan.

Syyttäjä: Alisteinen asema

Syyttäjän mukaan asiassa ei jäänyt varteenotettavaa epäilyä siitä, että mies syyllistyi ainakin seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Syyttäjä katsoi, että mies käytti törkeästi hyväkseen lapsen kypsymättömyyttä, vammaisuutta, turvatonta asemaa ja humalatilaa.

– Asiassa on lisäksi otettava huomioon asianomistajan lievä kehitysvammaisuus, hänen päihtymystilansa sekä alisteinen asemansa suhteessa (syytettyyn), syyttäjän valituksessa sanotaan.

Myös hovioikeus päätyi hylkäämään syytteen.

– Hovioikeus katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että (syytetty) olisi lainkohdassa tarkoitetulla tavalla taivuttanut asianomistajaa. Koska syyte on jo tällä perusteella hylättävä, asiaa ei ole tarpeen arvioida enemmälti.