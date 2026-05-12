Veteraaniluotsi Dick Advocaat on palannut jalkapallon MM-kisoihin selviytyneen Curacaon päävalmentajan paikalle.
Urallaan liigamestaruuksia Hollannissa, Skotlannissa ja Venäjällä luotsanneesta Advocaatista, 78, tulee paluun myötä jalkapallon MM-historian iäkkäin päävalmentaja.
Hollantilainen vetäytyi tehtävästään viime helmikuussa hänen tyttärensä sairastumisen takia. Tyttären terveydentila on kuitenkin sittemmin kohentunut, ja Advocaat on nyt palannut vetovastuuseen.
Fred Rutten on johtanut maajoukkuetta Advocaatin ollessa sivussa. Hänen alaisuudessaan Curacao koki 1–5-tappiot Kiinalle ja Australialle.
Juttu jatkuu videon alla.
16:08Kuukausi jalkapallon MM-kisoihin! MTV:n asiantuntija Antti Niemi kertoo suosikit ja seurattavat tähdet.
Curacaon pelaajat olivat Goal.com-sivuston mukaan ilmoittaneet ottelujen jälkeen maan jalkapalloliiton johdolle pelaavansa mieluummin Advocaatin alaisuudessa. Lisäksi liiton iso sponsori uhkasi raportin mukaan vetää pois yli miljoonan euron edestä vuotuista rahoitusta, jos valmentajavaihdosta ei tehtäisi.