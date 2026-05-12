Curacaon pelaajat olivat Goal.com-sivuston mukaan ilmoittaneet ottelujen jälkeen maan jalkapalloliiton johdolle pelaavansa mieluummin Advocaatin alaisuudessa. Lisäksi liiton iso sponsori uhkasi raportin mukaan vetää pois yli miljoonan euron edestä vuotuista rahoitusta, jos valmentajavaihdosta ei tehtäisi.

Hollantilainen vetäytyi tehtävästään viime helmikuussa hänen tyttärensä sairastumisen takia. Tyttären terveydentila on kuitenkin sittemmin kohentunut, ja Advocaat on nyt palannut vetovastuuseen.

– Ilmapiiri ei saa vahingoittaa ammatillisia välejä joukkueessa tai taustaryhmässä. Tämän takia pestistä vetäytyminen on oikea ratkaisu. Aikaa ei ole hukattavaksi, ja Curacaon on päästävä asiassa eteenpäin. Olen pahoillani siitä, miten asiat menivät, mutta toivon parasta kaikille, Rutten totesi tiedotteessa.