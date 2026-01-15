Hovioikeuden mukaan murha oli erityisen raaka.

Turun hovioikeus on tuominnut 38-vuotiaan Terno Alkki Rikhard Hedmanin elinkautiseen vankeuteen. Aiemmin Pirkanmaan käräjäoikeus oli katsonut, että Hedman syyllistyi murhaan.

Hedman ampui teloitustyylisesti raskaana olleen avovaimonsa Tampereen Hämeenkadulla syyskuussa 2024.

Mies oli aiemmin pahoinpidellyt naista useasti, ja nainen oli siksi paennut turvakotiin lapsensa kanssa.

Ennen ampumista mies oli saanut kuitenkin sovittua naisen kanssa tapaamisen Tampereen keskustaan. Mies saapui taksilla tekopaikan lähelle ladattu ase mukanaan.

Pieni lapsi näki ampumisen

Hedman ampui 36-vuotiasta naista kolme kertaa. Ensimmäisen laukauksen jälkeen Hedman ampui pakenevaa naista vielä kahdesti lähietäisyydeltä selkään ja viimeisen laukauksen teloitustyylisesti takaraivoon.

Naisella oli mukana hänen 4-vuotias poikansa, joka näki ampumisen vierestä.

Hedman oli vaatinut, että syyte murhasta lievennetään tapoksi. Miehen mukaan hänellä oli ladattu ase mukanaan turvaksi toista miestä vastaan, ei naisen surmaamista varten.

Hovioikeuden mukaan henkirikos oli tehty erityisen raa´alla tavalla, eikä se lieventänyt murhaa tapoksi.

Hovioikeus hylkäsi kuitenkin syytteet törkeästä pahoinpitelystä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Näissä oli kyse siitä, että luodit olivat osuttuaan uhriin osuneet kahteen sivulliseen. He eivät kuitenkaan loukkaantuneet vakavasti.

Murhan lisäksi hovioikeus tuomitsi Hedmanin kahdesta pahoinpitelystä, huumausaineen käyttörikoksesta, ampuma-aserikoksesta, vaaran aiheuttamisesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.